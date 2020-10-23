Через пять лет половина всех работ будет автоматизирована

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23.10.2020, 14:00, Новости дня

На Всемирном экономическом форуме прозвучал тезис о том, что до 2025 года половина профессий станут ненужными. В мире активно идет процесс автоматизации производства и диджитализации управления, отмечают эксперты.

В результате мы видим, что очень многие производственным и административные процессы уже можно осуществлять при помощи современной техники и электроники.

Если тенденция будет развиваться в том же русле, уже до 2025 года ненужными могут стать профессии секретаря, бухгалтера, обычного менеджера, аудитора и многие другие. Рабочее место человека займет машина или компьютерная программа. Остается только один вопрос: куда людей-то девать? Видимо, придется занять их творчеством.



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