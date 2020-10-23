 

Землетрясения могли ускорить технический прогресс у древних людей

23.10.2020, 13:53, Разное

Ученые полагают, что у древних людей бурное развитие началось вследствие интенсивной тектонической активности в Восточной Африке. Землетрясения и изменения ландшафта вынудили их усложнять орудия труда и обмениваться знаниями между племенами.
Ранее антропологи полагали, что изменение климата повлияло на становление современного человека. Так, после исчезновения тропических лесов и появления саванн в ходе резкого похолодания предкам людей пришлось слезать с деревьев и учиться ходить на ногах. Результаты нового исследования сотрудников Смитсоновского Национального музея естественной истории показывают, что 400 000 лет назад началась тектоническая активность, и именно тогда у людей стартовал бурный технический прогресс.

Вероятно, новые орудия, создаваемые древними людьми, были необходимы им для охоты. Поскольку вслед за сменой ландшафта видоизменилась растительность, травоядные вымирали, а их место занимали мелкие млекопитающие. Древние племена активно обменивались своими знаниями, что позволило им производить более прогрессивные орудия, а также красящие пигменты. Кроме того, в эту эпоху могли возникать первые символы.



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