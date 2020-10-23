TALLER LOFT от COLDY – новая модель в проектировании деловой среды города

23.10.2020, 13:53, Разное

Столичный девелопер Coldy во вторник, 27 октября, в 11.00 проведет на платформе Zoom онлайн-презентацию концепции нового объекта строительства – офисного кластера TALLER LOFT с общей площадью 42 000 м2, который станет новой моделью в проектировании деловой среды города по принципу Work&Life.

Проект TALLER LOFT будет возведен в новом бизнес-кластере Павелецкого района Москвы. Локационные и инфраструктурные преимущества территории стали Меккой для предпринимателей: здесь располагаются офисы крупных нефтяных, сервисных, аудиторских и ИТ-компаний. В районе полным ходом идет процесс развития жилого сектора для создания мультифункциональной локации.

«Современная архитектура мегаполиса с ее динамичным цифровым ландшафтом и высокими скоростями задают нам новые высокие стандарты качества городской среды. Coldy создает и реализует проекты, которые не просто опережают ожидания по комфорту, качеству, безопасности, но и трансформируют саму урбанистическую модель, позволяя сохранить историческую ценность территорий. В TALLER LOFT будет создана внутренняя цифровая экосистема по канонам Технополисов, призванная решить главную проблему прогрессивного поколения предпринимателей – дефицит времени», – рассказывает бренд-директор COLDY Михаил Звягинцев.



TALLER LOFT – один из первых проектов в Москве, который эволюционирует совместно с мировыми тенденциями ИИ и высоких технологий. Здесь будут реализованы концепции: интерактивного пространства, бесконтактного взаимодействия, интеллектуальной логистики и персонализированного подхода к каждому клиенту.

TALLER LOFT станет единственным лофт-офисом класса «А» в Павелецком деловом центре, где можно купить офисное помещение от 45 м2 на стадии строительства.

Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2022 г.

Справка о компании

COLDY – российская девелоперская компания, которая создана в 2003 году и реализует в границах старой Москвы уникальные по архитектуре и концепции проекты недвижимости. Ключевые направления деятельности – инвестиции, строительство и управление. Компания Coldy создает многофункциональные офисные, торговые и жилые комплексы бизнес-, премиум- и элитного класса по проектам ведущих российских и европейских архитекторов. Портфель проектов компании Coldy составляет 22 реализованных, строящихся и проектируемых проектов.

COLDY – создатель проектов, которые меняют повседневную жизнь, собирают вместе единомышленников и новое поколение жителей мегаполиса. Проекты MADE IN COLDY предвосхищают ваши интересы и желания.