Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Соревнования в большей нелюбви к России

23.10.2020, 13:51, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Все подробности он узнал из прессы.

Диспут двух политиков Песков назвал “соревнованием в большей нелюбви к России”. Пресс-секретарь отметил, что такое агрессивное поведение стало константой почти всех избирательных процессов в Америке.

По его словам, главным адресатом дебатов являются простые американские граждане. Им предстоит решить, кто из кандидатов одержал победу, сообщает РИА Новости.

Напомним, Дональд Трамп обвинил оппонента в том, что во время его работы в администрации США в 2014 году Крым вошел в состав России. Бизнесмен сказал, что был вынужден стать президентом из-за плохой работы предшественников.

Также Дональд Трамп заявил, что Джо Байден получил от России крупную сумму денег – 3,5 миллиона долларов. Бывший вице-президент якобы в прошлом хорошо общался с Москвой.

Выборы американского лидера пройдут 3 ноября этого года. В некоторых штатах началось досрочное голосование. По предварительной информации, в президентской гонке лидирует Джо Байден.