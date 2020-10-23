Ученые прокомментировали эффективность цинка в борьбе с коронавирусом

23.10.2020, 13:51, Разное

Российские ученые, которые работают в Сеченевском университете, вместе со своими коллегами из Греции и Германии прокомментировали эффективность цинка в борьбе с коронавирусом. Специалисты провели собственное исследование, на основании которого пришли к ряду выводов.

По словам ученых, цинк действительно может предотвращать и лечить некоторые вирусные болезни, связанные с пневмонией и инфекциями верхних дыхательных путей. Эксперты предполагают, что этот элемент также может быть эффективен при борьбе с COVID-19. Кроме этого, существуют американские исследования, которые говорят о том, что при приеме цинка при коронавирусной инфекции у пациентов снижается одышка.

Запасы цинка играют для организма человека большую роль. Этот элемент необходим для полноценного гормонального обмена, регенерации волос и кожи. В некоторые странах уже начали раскупать лекарственные препараты, которые содержат цинк. Однако исследователи предупреждают, что во время пандемии самолечение опасно, поэтому необходима консультация врачей.