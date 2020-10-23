Наталья Сенчукова призналась, что сделала в юности аборт от Виктора Рыбина

23.10.2020, 13:51, Разное

Накануне своего 50-летнего юбилея певица Наталья Сенчукова стала гостьей ведущего Бориса Корчевникова в студии «Судьба человека». Во время съемок героиня призналась, что в юности сделала аборт от своего нынешнего супруга Виктора Рыбина.

Наталья Сенчукова вспомнила, как начался их запретный роман. С будущим мужем артистка познакомилась, когда работала на концерте в «Олимпийском» на подтанцовке, где выступала и группа «Дюна». Сначала между молодыми людьми завязалась дружба, а Виктор Рыбин вызвался помогать начинающей танцовщице, которая приехала покорять столицу. Однако Наталья Сенчукова влюбилась в певца и решилась на то, чтобы два года быть в роли его любовницы. Солисту «Дюны» было тяжело признаться супруге Елене, что он намерен оставить ее и недавно рожденную дочь Марию.

По словам героини программы «Судьба человека», Виктору Рыбину не хотелось никого обижать. Пара пыталась поставить точку в отношениях, но у них ничего не получилось. В какой-то момент артист нашел в себе силы и признался, что разлюбил жену. Однако до этого Наталье Сенчуковой пришлось сделать аборт от любимого человека. Певец просил оставить ребенка, но она боялась, что не справится сама. Это событие в жизни артисты считают «общей болью» и стараются не говорить о случившемся.

Наталья Сенчукова думает, что Бог простил ее за тот поступок, так как в 1999 году она смогла стать матерью. Певица подарила возлюбленному сына Василия, став женой Виктора Рыбина всего за месяц до рождения ребенка. Когда наследнику было 10 лет, он повел родителей к алтарю в день их венчания, а друзья знаменитой пары сделали им сюрприз и организовали свадебное торжество.