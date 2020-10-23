Huawei представила технологию всегда включенного дисплея Eyes On Display

23.10.2020, 13:51, Разное

Компания Huawei представила на рынке мобильных технологий обновленную и оптимизированную технологию. Новое поколение всегда включённого дисплея Eyes On Display появится впервые на Huawei Mate 40.

Функция включённого дисплея AOD (Always-On Display) пользуется популярностью у владельцев смартфонов, поэтому все больше производителей внедряют ее в программное обеспечение своих устройств. Технология позволяет настроить экран блокировки смартфона, чтобы он в выключенном состоянии отображал дату, время, заряд аккумулятора, уведомления и другую необходимую информацию.

Китайский IT-гигант Huawei ранее уже представлял в фирменной оболочке для Android собственные версии Always-On Display. Сейчас компания создала не просто обновление для AOD, а внедрила полностью измененную опцию. Eyes On Display, или EOD, появится впервые на смартфонах линейки Huawei Mate 40. В ней задействованы фронтальная камера и датчик жестов, которые способны определять, когда пользователь смотрит на экран.

Оригинальность технологии состоит в том, что для активизации Eyes On Display достаточно одного взгляда на дисплей. На экран выводится заранее определенная владельцем девайса информация.

В Сети уже появился видеоролик, демонстрирующий преимущества улучшенной опции от компании Huawei.