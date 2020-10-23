 

Netflix решил посмертно выдвинуть Чедвика Боузмана на «Оскар»

23.10.2020, 13:51, Новости дня

Компания Netflix выдвинет умершего актера Чедвика Боузмана, наиболее известного по роли Черной Пантеры в кинематографической вселенной Marvel, в качестве номинанта на премию «Оскар», информирует издание Variety.

В компании сообщили, что актер будет выдвинут на «Оскар» в категории «лучшая мужская роль» за фильм «Ма Рейни: Мать блюза». В случае победы Боузман может войти в историю Голливуда, присоединившись к Питеру Финчу и Хиту Леджеру, в качестве посмертных лауреатов премии, передает РИА «Новости».

Фильм, снятый по мотивам пьесы лауреата Пулитцеровской премии Августа Уилсона, рассказывает о родоначальнице блюза Ма Рейни и ее группы, которые были вынуждены противостоять крупным музыкальным компаниям, пытающимся взять под контроль творчество певицы. События фильма разворачиваются в 1927 году в Чикаго (США).

Лауреат премии «Оскар» актриса Виола Дэвис исполнила в фильме роль певицы Ма Рейни и также будет номинироваться на кинопремию в категории «лучшая женская роль». Часть актерского состава попытает удачу в борьбе за статуэтку в категориях «лучшая мужская роль второго плана» и «лучшая женская роль второго плана».

Выход фильма «Ма Рейни: Мать блюза» запланирован на 18 декабря 2020 года.

В августе стало известно, что Боузман, сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера» (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет. В свою очередь актриса фильмов киновселенной Marvel Элизабет Олсен была вынуждена удалить свой аккаунт в Instagram из-за нападок хейтеров после смерти ее коллеги Боузмана. Фанатам актера не понравилось, что Олсен не посвятила ему отдельный пост после новости о его смерти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Лукашенко: Бабарико начал давать показания по делу «Белгазпромбанка»

19.10 / В РПЦ призвали уважать право родителей на отказ от прививок детей

16.10 / Названы смартфоны, которые могут взорваться в руках

28.06 / Раньше джихадисты, а теперь сторонники превосходства белых — CNN рассказал, почему расистам полюбился Telegram

07.10 / Euronews – президент Киргизии призвал пересмотреть итоги выборов после массовых протестов в Бишкеке

02.07 / В Житомире ослабляют карантин, открываются гостиницы и ТРЦ

01.08 / Автомобиль въехал в толпу во Франции, много пострадавших

05.10 / Ford готова презентовать в Европе кроссовер EcoSport Active

13.07 / Лесной пожар в Луганской области ликвидирован – ГСЧС Украины

06.07 / В Кремле прокомментировали планы Турции по превращению собора Святой Софии в мечеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска