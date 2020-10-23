Netflix решил посмертно выдвинуть Чедвика Боузмана на «Оскар»

23.10.2020, 13:51, Новости дня

Компания Netflix выдвинет умершего актера Чедвика Боузмана, наиболее известного по роли Черной Пантеры в кинематографической вселенной Marvel, в качестве номинанта на премию «Оскар», информирует издание Variety.

В компании сообщили, что актер будет выдвинут на «Оскар» в категории «лучшая мужская роль» за фильм «Ма Рейни: Мать блюза». В случае победы Боузман может войти в историю Голливуда, присоединившись к Питеру Финчу и Хиту Леджеру, в качестве посмертных лауреатов премии, передает РИА «Новости».

Фильм, снятый по мотивам пьесы лауреата Пулитцеровской премии Августа Уилсона, рассказывает о родоначальнице блюза Ма Рейни и ее группы, которые были вынуждены противостоять крупным музыкальным компаниям, пытающимся взять под контроль творчество певицы. События фильма разворачиваются в 1927 году в Чикаго (США).

Лауреат премии «Оскар» актриса Виола Дэвис исполнила в фильме роль певицы Ма Рейни и также будет номинироваться на кинопремию в категории «лучшая женская роль». Часть актерского состава попытает удачу в борьбе за статуэтку в категориях «лучшая мужская роль второго плана» и «лучшая женская роль второго плана».

Выход фильма «Ма Рейни: Мать блюза» запланирован на 18 декабря 2020 года.

В августе стало известно, что Боузман, сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера» (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет. В свою очередь актриса фильмов киновселенной Marvel Элизабет Олсен была вынуждена удалить свой аккаунт в Instagram из-за нападок хейтеров после смерти ее коллеги Боузмана. Фанатам актера не понравилось, что Олсен не посвятила ему отдельный пост после новости о его смерти.