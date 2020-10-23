Выбран новый глава Калининграда

23.10.2020, 13:51, Новости дня

Главой Калининграда избрали председателя городского совета Андрея Кропоткина, его утвердили депутаты горсовета тайным голосованием.

Предыдущий мэр Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением порядка назначения на эту должность, передает РИА «Новости».

«Постановили в результате тайного голосования считать избранным на должность главы городского округа Кропоткина Андрея Михайловича», – сказал на внеочередном заседании горсовета секретарь счетной комиссии депутат Олег Быков.

Глава Калининграда избирается из числа депутатов городского совета на срок действия полномочий представительного органа.

Порядок выборов главы города был изменен 20 октября. В структуре управления появилась должность сити-менеджера, который будет назначаться по контракту. Конкурс на должность состоится 16 ноября. Исполнять обязанности главы администрации города будет первый заместитель главы Калининграда Елена Дятлова.