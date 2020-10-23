Пескова спросили об увольнении замдиректора ФСБ

23.10.2020, 13:51, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить о том, подписан ли указ главы государства об увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова.

«Я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить», – передает ТАСС слова Пескова. Таким образом он ответил на вопрос, подписан ли указ президента РФ Владимира Путина по поводу Смирнова, о чем сообщали некоторые СМИ.