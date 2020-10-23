Рита Дакота трогательно поздравила дочь Мию с трёхлетием

23.10.2020, 13:51, Разное

Популярная российская певица Рита Дакота трогательно поздравила свою дочь Мию с днем рождения. Сегодня ее наследнице исполнилось три года.

Дакота считает дочь самой большой любовью в жизни. Когда артистка смотрит в глаза маленькой Мии, все обретает смысл. По ее словам, когда жительница становится мамой, мир переворачивается с ног на голову. Рождение ребенка – чудо, которое случилось со знаменитостью три года назад.

Дакота вспомнила, что рожала в холодный и пасмурный день, ставший главным в ее жизни. Исполнительница поблагодарила дочь за то, что выбрала именно ее. Она пообещала малышке находиться рядом всегда.

Певица сочинила для дочери колыбельную и выразила благодарность всем, кто участвовал в создании трека. Перед тем как его выпустить, необходимо завершить ряд организационных мероприятий, поскольку Дакота намерена сделать проект благотворительным.

Напомним, дочь Мия у Риты Дакоты появилась в браке с Владом Соколовским. Когда малышке не было и года, артисты объявили о разводе. Сейчас оба родителя принимают участие в воспитании ребенка.