Предположительная любовница Тарзана Анастасия Шульженко решила записать трек

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23.10.2020, 13:51, Разное

В своем микроблоге Instagram Анастасия Шульженко, которая называет себя любовницей стриптизера Тарзана, пояснила необычную новость. Начинающая актриса, ставшая популярной после скандала с Натальей Королевой и Сергеем Глушко, решила записать трек.
Поклонники звездной пары уверены: Анастасия Шульженко пытается монетизировать конфликтную ситуацию с Тарзаном. Девушка опубликовала в микроблоге снимок, сделанный в студии звукозаписи, и пообещала, что готовит «бомбу». Для какой аудитории актриса записывает трек, пока непонятно, так как большинство пользователей Сети пишут ей негативные комментарии и обвиняют в связи с женатым мужчиной. Фолловеры отметили, что это будет «песня любовницы на 200%».

Некоторые поклонники считают, что Анастасия Шульженко и Тарзан специально затеяли эту ситуацию. В результате скандала стриптизер поднял стоимость на свои выступления, а начинающая актриса заработала на телепередачах, изображая «жертву обстоятельств». Кроме этого, артистка грозилась привлечь танцора к уголовной ответственности, так как, с её слов, получила травмы, когда пыталась с ним поговорить.



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