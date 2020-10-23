Попавший в аварию сын Конкина затаил обиду на отца

23.10.2020, 13:51, Разное

Сын российского актера Владимира Конкина признался, что затаил на отца обиду, когда тот не помог ему после аварии. В передаче «Пусть говорят» Ярослав заявил, что так и не дождался его поддержки в трудную минуту, поэтому слухи о сложном отношении с детьми могут оказаться правдивыми.

Общественность обратила внимание на Владимира Конкина после смерти его дочери Софии. Позднее появились слухи, что со своими детьми именитый артист имел сложные отношения из-за недостаточного внимания. Ярослав подтвердил, что в свое время обиделся на отца, когда тот не помог ему справиться с автомобильной аварией.

По словам Ярослава, он лежал с разломанным позвоночником, а врачи предупреждали, что он не будет ходить. Вместо отца ему позвонила его концертный директор Елена Переслени с целью узнать, почему тот не рассказал о трагедии сам. Жена подтвердила слова сына Конкина, она даже не знает, как можно простить подобные поступки.