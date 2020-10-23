Жизнь за МКАДом – Личное мнение

23.10.2020, 13:50, Разное

Когда я в «нулёвые» переезжала из провинции в Москву, у меня была одна и только одна цель.

Нет, не подцепить перспективного мужичка и даже не сделать карьеру самой и уж, тем более, не давиться современным и не очень искусством на выставках и мероприятиях для его псевдо-ценителей.



Фото: istockphoto.com

Я притащилась в Москву совершенно по другой причине.

Я хотела пить кофе в кофейнях, жевать салаты в кафешках и покупать шмотки в торговых центрах, где эти самые салаты и кофе тоже, среди прочего, продают.

В городе, где я жила до переезда, к сожалению, такой возможности не было.

Там было три совковых ресторана, один из которых назывался «Центральный», и ни одной кофейни. Торговые центры имелись, но в них не то что перекусить нельзя было в процессе шопинга, в них даже элементарных скамеек не водилось.

Я же хотела жить, как человек: сырники — в «Кофемании» на завтрак по дороге в офис, обеды в Vogue Cafe по субботам с подругами, суши — с доставкой на дом.

Ничего из этого в начале «нулёвых» в провинции не было. Именно поэтому я переехала в Москву.

Я приехала в Москву исключительно за образом жизни, который в то время можно было получить только в столице.

Сейчас времена изменились: в провинции появились и хорошие кофейни, и нормальные рестораны, и классные торговые центры, отовариваться в которых — не просто практично, но и приятно.

В общем, я решила написать серию постов о том, что хорошего есть за МКАДом.

И этот мой первый пост из серии — о солнечных гипермаркетах детских товаров «Бубль-гум».

Это гипермаркеты по-настоящему мирового уровня: первый открылся в 2005 году в Владивостоке, а сейчас их — 46 в разных городах Дальнего Востока, Сибири, Урала. Есть магазины в Нижнем Новгороде и Белгороде.



Фото: освещение

Освещение, близкое к естественному солнечному, — одна из фишек «Бубль-Гум». С такими лампами дети меньше капризничают: от солнечного света мозг, в отличие от искусственного люминесцентного, не устаёт. Родители же могут хорошенько рассмотреть, за что отдают свои кровно заработанные.

Залы в солнечных гипермаркетах «Бубль-гум» оформлены в стиле бэби-лэнд: кассы — в виде грузовиков, указатели — в виде дорожных знаков, на стенах — не серый кафель, а мультяшные герои. Всё — для детей!

Ну, а для родителей в «Бубль-гум» — возможность купить качественные, классные детские товары без жутких наценок.

В солнечных гипермаркетах «Бубль-гум» представлены популярные западные бренды по приятным, не завышенным ценам, сформированным за счёт прямых контрактов и многолетнего сотрудничества.

Там же — товары от крутых азиатских производителей. Население Дальнего Востока и Сибири хорошо знает и покупает эти товары. Часто они — и качественнее, и дешевле того, что в европейской части России втюхивает федеральная розница.

В солнечных гипермаркетах «Бубль-Гум» есть и собственные бренды одежды, обуви и игрушек. Говорят, их качество — лучшее в средней ценовой категории. Без переплаты за раскрученный бренд, но, по сути, с тех же фабрик и из тех же материалов.

Сегодня за МКАДом жизнь не просто есть. Её качество там в 2020 году — не хуже, а порой и лучше, чем в столице.

А вы где живёте? Что нравится, а что раздражает в родном городе?