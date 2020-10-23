Звезда фильма “Однажды в Вегасе” Лейк Белл рассталась с мужем после семи лет брака

23.10.2020, 13:40, Разное

Брак звезды фильмов “Однажды в Вегасе” и “Простые сложности” Лейк Белл и художника, тату-мастера Скотта Кэмпбелла не выдержал испытания прошедшим периодом самоизоляции или по какой-то другой причине, но как бы ни было – сегодня пара объявила о расставании. В лучших современных традициях Лейк написала об этом в Instagram.

После 9 лет отношений, 7 лет брака и рождения двоих потрясающих детей… Скотт и я завершаем наш брак, оставаясь при этом любящей семьей. Мы продолжим быть заботливыми родителями и лучшими друзьями до конца наших дней, – гласит заявление пары.

Напомним, Лейк и Скотт познакомились в 2011 году на съемках телеканала HBO. Они поженились 1 июня 2013 года в Новом Орлеане, а гостями на свадьбе стали знаменитые коллеги актрисы: Дженнифер Энистон и Джастин Теру, Кэмерон Диас, Ева Лонгория, Джош Хартнетт и многие другие. В октябре 2014-го у пары родилась дочь Нова, а в июне 2017-го – сын Озгуд.

В прошлом году Лейк стала гостьей подкаст-шоу Armchair Expert, где рассказала, как драматически развивалась история появления на свет ее детей и о том, как ей пришлось 1,5 года лечиться от депрессии.

Первый ребенок актрисы – дочь Нова родилась посредством домашних родов. У нее было обвитие, и медсестре, присутствовавшей на родах, пришлось принимать экстренные меры, которые помогли девочке сделать первый вздох. Однако этот опыт не помешал Блейк решиться на домашние роды во второй раз, в 2017 году, когда она ждала появления на свет сына Озгуда.

Сын весил 4,9 килограммов, это очень большой вес. И вновь случилось обвитие. Однако восстановить его дыхание у нас не получалось. Он не приходил в себя 4 минуты, был на грани жизни и смерти. Мы вызвали медиков, и когда они приехали, мой муж вместе с малышом отправился в реанимацию, а я осталась рожать свою плаценту. После этого муж прислал мне на телефон видео: наш малыш Оззи еле дышал, на нем была кислородная маска. Я просто потеряла сознание, когда увидела. У него была гипоксия, эти четыре минуты без дыхания означали то, что у него может быть церебральный паралич, он никогда не сможет разговаривать и ходить. Так нам говорили врачи, и мы приняли это, как нашу новую реальность.

Сын актрисы пробыл в реанимации 11 дней, а она следующие 1,5 года лечилась от депрессии.

Я проходила курс терапии в течение 1,5 лет, принимала антидепрессанты. Я чувствовала огромную вину на себе. Но наш мальчик был невероятным: в два месяца он перевернулся, в 9 – пошел. Он будто бы говорил мне: “Мама, у меня все получается!”. Он все освоил раньше, чтобы мы могли расслабиться. Лейк Белл с супругом и детьми