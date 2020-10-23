Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом Гуди Грейсом

23.10.2020, 13:40, Разное

Весной стало известно, что 47-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом. Парню всего 23 года, но актрису эта цифра совсем не смущала – с учетом того, что ее дочери Лили 21 год. Но сейчас, похоже, Кейт и Гуди больше не вместе – по сообщению западных СМИ, актриса и музыкант расстались спустя 9 месяцев отношений.

Бекинсейл отписалась от молодого человека в Instagram, а также удалила все совместные снимки. Он, в свою очередь, также отписался от экс-возлюбленной, но контент с ней не удалил – в частности, видео, где он поздравляет Кейт с днем рождения и признается в любви. По данным The Sun, после разрыва Гуди якобы уже вернулся в родную Канаду.

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Публикация от Goody Grace (@goodygrace)26 Июл 2020 в 7:37 PDT

О романе Кейт Бекинсейл и Гуди Грейса стало известно благодаря папарацци: они выбрались из самоизоляции, чтобы запечатлеть прогулку Кейт и Гуди по улицам Брентвуда, штат Калифорния. Бекинсейл и Грейс держались за руки и не стеснялись демонстрировать свои отношения на публике. Ранее, в январе, они уже попадали под прицел камер, но открыто о своих отношениях заявлять не спешили.

Кейт Бекинсейл Гуди ГрейсДо знакомства с Гуди Кейт встречалась с 26-летним актером и музыкантом Питом Дэвидсоном, а также британским актером Джеком Уайтхоллом и еще несколькими не столь известными в шоу-бизнесе молодыми людьми. С Дэвидсоном Бекинсейл рассталась больше года назад, а в ноябре прошлого года она официально развелась с режиссером Леном Уайзманом после 15 лет брака. Отношения, которые начались в далеком 2004-м, подошли к концу еще в ноябре 2015-го, когда Лен Уайзман заподозрил Бекинсейл в измене. Спустя год, в октябре 2016-го, он подал на развод. Но судебный процесс сильно затянулся. О том, что экс-супруги получили на руки документы, свидетельствующие об официальном окончании их отношений, сообщил TMZ.