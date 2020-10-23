Скандалы: Михаил Музраев хочет объясниться

23.10.2020, 13:35, Разное

Остающийся действующим сотрудником следственных органов экс-глава управления ведомства по Волгоградской области намерен дать развернутые показания, в которых хочет доказать свою невиновность

Следователи ФСБ России предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему советнику председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву. Он обвиняется в том, что в бытность главой управления СКР Волгоградской области организовал теракт в отношении местного губернатора Андрея Бочарова, а также совершил другие преступления. В ближайшие дни обвиняемый, остающийся действующим сотрудником следственных органов, намерен дать развернутые показания, в которых хочет доказать свою невиновность. Господин Музраев считает себя жертвой мести недоброжелателей из спецслужб за свою добросовестную профессиональную деятельность.

Как сообщил “Ъ” один из адвокатов Михаила Музраева Владимир Семенцов, обвинение в окончательной редакции сотрудники следственного управления ФСБ предъявили его подзащитному в минувший понедельник. По его словам, суть претензий осталась прежней, а поменялись лишь формулировки. Экс-советника главы СКР по особым поручениям, который до сих пор числится действующим сотрудником ведомства в звании генерал-лейтенанта, по-прежнему обвиняют в терроризме, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении патронов (ст. 205, ст. 285 и ст. 222 УК РФ).

При этом следователи наконец согласились с нашей просьбой, озвученной еще в январе этого года,— провести подробный допрос Михаила Кандуевича»,— отметил господин Семенцов, подчеркнув, что перед этим мероприятием ему необходимо будет окончательно согласовать с подзащитным позицию.

Сделать это, по его словам, крайне непросто, потому что, как уже рассказывал “Ъ”, проход в СИЗО «Лефортово», где содержится генерал-лейтенант СКР, строго лимитирован. С одной стороны, ужесточены меры безопасности в связи с новым всплеском пандемии, с другой — кабинеты для свиданий, по некоторым данным, заняты сотрудниками СКР, которые там проводят процедуру ознакомления находящихся в изоляторе заключенных с материалами другого уголовного дела. В результате лишь один-два адвоката по другим делам имеют возможность попасть к подзащитным на свидание.

Однако, как пояснил Владимир Семенцов, следователи обещали пойти навстречу, и уже на днях Михаил Музраев собирается подробно изложить свою позицию, предварительно это порядка 70 листов убористого текста.

Затем, по предположению защиты, в конце этого месяца будет официально объявлено об окончании предварительного расследования, и в соответствии со ст. 217 УПК РФ начнется процедура ознакомления с собранными следователями материалами, которых насчитывается порядка 70 томов. По некоторым данным, значительная часть из них — результаты различных экспертиз, а также описание преступлений, совершенных другими лицами, не имеющее непосредственного отношения к Михаилу Музраеву. Как отметил господин Семенцов, его подзащитный ранее перенес инфаркт и инсульт, «живет на таблетках», но тем не менее «держится очень бодро» и даже не жалуется на здоровье. «Он настаивает на своей полной невиновности и уверен, что его уголовное преследование — это месть со стороны недоброжелателей из числа сотрудников спецслужб за его профессиональную деятельность»,— заявил адвокат.

Напомним, что, согласно версии обвинения, осенью 2016 года с целью оказать давление на действующего губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и фактически взять его под свой контроль Михаил Музраев организовал поджог загородного дома чиновника. Это задание он якобы поручил своему знакомому предпринимателю Владимиру Зубкову, который, в свою очередь, передоверил его бывшему директору Центрального рынка Волгограда Евгению Ремезову. Последний же, как считают в ФСБ, подыскал четверых непосредственных исполнителей. Впрочем, поджог толком не удался: никто не пострадал, и даже имущество осталось в относительной сохранности.

Все предполагаемые участники преступления были задержаны, а поджигатели, часть из которых пошла на сделку с правосудием, даже осуждены. Как сообщал “Ъ”, они получили весьма внушительные сроки лишения свободы, но в основном за другие преступления, никак не связанные с поджогом губернаторского особняка. Надо отметить, что Владимир Зубков категорически отрицает свою вину, в отличие от господина Ремезова, который дал признательные показания, на которых, как предполагают защитники других фигурантов дела, и строится целиком обвинение. Впрочем, подробностей адвокаты не раскрывают, так как связаны подпиской о неразглашении данных предварительного следствия, а полная ясность наступит, по их словам, после того, как они изучат материалы уголовного дела.

Сергей Сергеев