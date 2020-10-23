 

США обвинили Россию и Иран во взломе данных избирателей

23.10.2020, 13:10, Новости дня

Глава Нацразведки США заявил, что РФ и Иран якобы попытались вмешаться в ход грядущих американских выборов и взломали данные американских избирателей, пишет Le Figaro. При этом они по-прежнему считают американскую избирательную систему устойчивой и надёжной.


Reuters

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в американские выборы, пишет Le Figaro. По его словам, они получили доступ к данным американских избирателей и попытались оказать на них давление.

Так, Иран якобы стал рассылать электронные письма, чтобы запугать избирателей, спровоцировать общественный конфликт и навредить президенту Трампу. И все эти действия связаны, по словам американской разведки, с грядущими выборами 3 ноября. При этом власти не уточнили, как именно РФ и Иран получили эту информацию и как Москва могла бы ею воспользоваться.

Как считают в американской разведке, РФ и Иран действовали по отдельности. И теперь они на основании этих данных могут попытаться передать избирателям неверную информацию, которая может посеять раздор и хаос и подорвать доверие людей к американской демократии.

Это заявление прозвучало после того, как избиратели-демократы сообщили, что получили личные письма с угрозами от имени крайне правой группы «Гордые парни». В этих письмах был приказ голосовать за Дональда Трампа.

Тем не менее глава ФБР Кристофер Рэй заверил, что американская избирательная система остаётся устойчивой и безопасной, пишет Le Figaro.

 



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