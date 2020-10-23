 

«Первые в подобных условиях» — с МКС вернулась первая экспедиция после начала пандемии

23.10.2020, 13:10, Новости дня

Астронавт NASA Крис Кэссиди и двое российских космонавтов Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, отправившиеся на МКС вскоре после официального начала пандемии коронавируса, вернулись на Землю. CNN обращает внимание на то, что они стали первым экипажем, чьё отправление в космос и прибытие домой проходило в подобных условиях.


Reuters

В апреле, спустя всего несколько недель после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса, американец Крис Кэссиди, а также двое россиян, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, отправились на МКС. В среду 21 октября они вернулись, став первым экипажем, побывавшим в космосе в подобных условиях, пишет CNN. 

 

Во вторник 20 апреля на борту МКС командование принял российский космонавт Сергей Рыжиков, прибывший на смену со своим соотечественником Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кейт Рубинс. В среду Кэссиди, Иванишин и Вагнер попрощались с коллегами и взяли курс на Землю. По данным NASA, экипаж совершил успешную посадку в районе небольшого города Жезказган в Казахстане. 

 

По плану, далее космонавтов и астронавта должны будут на вертолётах перевезти в Караганду, и уже оттуда Кэссиди отправится в американский Хьюстон, а Иванишин и Вагнер  — в Звёздный городок в Московской области. 

 

Как отмечает CNN, двое россиян и американец провели на борту МКС 196 дней. За это время станция проделала 3136 оборотов вокруг Земли и преодолела более 83 миллионов миль (133 миллионов км).  Для Кэссиди и Иванишина это был третий полёт в космос, а для Вагнера — первый.  Во время своего пребывания на МКС космонавты и астронавт осуществили целый ряд научных экспериментов. К примеру, Кэссиди помог в изучении образования капель и потоков воды в невесомости, а также испытал новую робототехнику, которая в будущем может существенно облегчить жизнь астронавтов.

 

Как напоминает канал, на борту МКС Кэссиди, Ивашинин и Вагнер встретились с двумя астронавтами NASA Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли, которые прилетели на станцию на аппарате SpaceX Demo-2 — первом запуске с территории США со времён закрытия программы шаттлов в 2011 году. 

 

CNN обращает внимание, что до приезда Бенкена и Хёрли, которые прибыли на станцию в июле, а покинули её в августе, в течение какого-то времени Кэссиди был единственным американским астронавтом на МКС. Сейчас в подобной ситуации оказалась Кейт Рубинс, которая будет единственной американской астронавткой на станции до прибытия второй миссии SpaceX в ноябре с ещё тремя астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шэннон Уолкер, а также космонавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.



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