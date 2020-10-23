В Майами полицейского накажут за протрамповскую маску

23.10.2020, 13:10, Новости дня

Сотрудник полиции Майами был замечен у избирательного участка в маске с лозунгом в поддержку действующего президента США. Теперь власти города обещают привлечь его к дисциплинарной ответственности за «неподобающее поведение», а руководство местной Демократической партии обвиняет полицейского в «запугивании избирателей» и требует немедленно отстранить его от службы, передаёт ABC News.

Во Флориде сотруднику полиции грозит дисциплинарное взыскание за ношение маски с протрамповским лозунгом около места проведения голосования. Некоторые утверждают, что это было запугиванием избирателей. С подробностями этой неоднозначной истории — корреспондент ABC News Меган Тевризиан.

Сегодня утром полицейского из Майами критикуют за ношение вот этой маски при голосовании.

ФРЭНСИС СУАРЕС, мэр Майами: Это неподобающее поведение, это нарушение приказов департамента.

Личность полицейского установлена — это Дэниел Убеда. Его сфотографировали в полной униформе, в маске с надписью: «Трамп 2020. Больше никакой фигни».

Демонстрация партийных предпочтений не только идёт вразрез с политикой департамента, но и вызывает новые опасения насчёт запугивания избирателей в месте для голосования.

ФРЭНСИС СУАРЕС: Их обязанность — защищать наше население, и они должны делать это беспристрастно. Они не могут делать политических заявлений или занимать политическую позицию, когда они в униформе.

Департамент полиции Майами и мэр Майами называют действия полицейского неподобающими. По их словам, на него будет наложено дисциплинарное взыскание. Мэр заявляет, что полицейским разрешено голосовать в униформе, но запрещено носить какую-либо политическую атрибутику.

Председатель Демократической партии в округе Майами-Дейд, сделавший это фото, заходит ещё на шаг дальше, утверждая, что поведение полицейского было «запугиванием избирателей на деньги города». Он требует немедленного отстранения полицейского от службы.

Но у многих избирателей, по-видимому, более высокая планка для «запугивания на выборах».

МУЖЧИНА: Запугивание — это если бы меня гоняли, дотрагивались до меня, что-то в этом роде…

МЕГАН ТЕВРИЗИАН, корреспондент ABC News: Физический контакт?

МУЖЧИНА: Физический контакт.

С точки зрения закона, действия полицейского считались бы запугиванием избирателей лишь в том случае, если бы он намеревался принудить к чему-то другого избирателя или вмешаться в его право выбора кандидата.

МЕГАН ТЕВРИЗИАН: Неясно, какие именно дисциплинарные меры будут приняты в отношении полицейского. Мэр заявляет, что инцидент расследуется.

Дата выхода в эфир 21 октября 2020 года.