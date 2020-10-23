 

В Японии набирают астронавтов в рамках миссии по освоению Луны

23.10.2020, 13:05, Разное

В Японии начали набирать астронавтов, которых будут подготавливать к освоению Луны в рамках программы Artemis. Об этом заявил японский министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.
Поддержка всех кандидатов будет осуществляться на государственном уровне с привлечением к проекту лучших японских исследователей. Сейчас в команду добровольцев входят семь человек, чей средний возраст достигает 51 года. Организаторы программы рассчитывают, что смогут укомплектовать команду более молодыми специалистами для дальнейшей высадки и работы на Луне.

Японское правительство интенсивно поддерживает национальное аэрокосмическое агентство JAXA. В следующем финансовом году бюджет организации составит 2,6 млрд долларов. Такие колоссальные суммы будут потрачены на американскую лунную программу, в которой Япония примет участие.



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