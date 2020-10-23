 

Александр Васильев ничего не платил врачам за лечение от COVID-19 в Коммунарке

23.10.2020, 13:05, Разное

Александр Васильев пояснил журналистам о том, как весной в тяжелой форме переболел коронавирусной инфекцией. По словам ведущего «Модного приговора», он ничего не платил врачам за лечение от COVID-19 в Коммунарке.
Как отметил критик моды, он «отработал все рекламой», подробно рассказав о лечении заболевания в данном лечебном подразделении. Александр Васильев искренне поблагодарил врачей за оказанную помощь, так как COVID-19 протекал у 61-летнего ведущего в тяжелой форме и была угроза для его жизни.

Согласно слухам, лечение в спецбольнице в поселке Коммунарка, расположенном под Москвой, достаточно дорогостоящее. Однако гуру моды утверждает, что «не заплатил ни копейки». После того, как Александр Васильев получил отрицательный тест на коронавирус, он с удовольствием вернулся к работе на телевидении. По словам критика моды, он любит свою профессию за интересные знакомства с представителями различных социальных классов. Снобом ведущий «Модного приговора» себя не считает, но признается, что «вряд ли обедал бы за одним столом с шахтерами». Александр Васильев в шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что у него есть высокородное происхождение и он является аристократом.



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