Настасья Самбурская стала блондинкой, бросив вызов Наталье Рудовой

23.10.2020, 13:05, Разное

В своем микроблоге Instagram Настасья Сомбурская опубликовала новое фото, на котором она предстала в образе блондинки. Свой выбор цвета волос она обыграла, обратившись к Наталье Рудовой и предложив коллеге «подвинуться».

Поклонники привыкли видеть Настасью Самбурскую жгучей брюнеткой, но она удивила их белоснежными локонами. Мнения поклонников по поводу нового цвета волос знаменитости разделились. Одни попросили ее вернуться к прежнему образу, другие – поддержали стремление к переменам. Некоторые фолловеры признались, что актриса прекрасно выглядит с любым оттенком волос.

Также пользователи оценили чувство юмора Настасьи Самбурской, которая решила посмеяться над коллегой. В комментариях начали предлагать свои варианты для подписи поста, среди которых был: «Рудова вышла из чата». Сама артистка, к которой обратилась Настасья Самбурская, также отреагировала на публикацию. Наталья Рудова написала, что коллега не дождется этого.