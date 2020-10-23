В России будут штрафовать граждан, нарушающих православный пост

23.10.2020, 13:02, Разное

С 1 января 2021 года вступает в действие обновлённая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает наказание для не соблюдающих пост граждан.

«Нарушение поста — это один из самых тяжёлых грехов. До большевистского переворота вся Россия постилась, это было нормой для наших предков. К сожалению, 70 лет безбожной советской власти не прошли бесследно. Сегодня верующие часто нарушают пост и мы просто обязаны им помочь. Поэтому решение о штрафах для нарушителей я считаю абсолютно обоснованным. Кроме того, с каждым отступником и его близкими будут проводится разъяснительные беседы. Только так мы сможем вернуть наш народ в лоно истинной веры», — заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов.

Нарушителей поста будут выявлять специальные комиссии, состоящие из представителя РПЦ и участкового инспектора полиции. Рейды планируется проводить в кафе, ресторанах, учебных заведениях и других учреждениях. В настоящий момент штраф за данное правонарушение установлен в размере 1 000 рублей, а в случае повторного нарушения поста в течении одного календарного года — 5 000 и до двух месяцев исправительных работ.