Мнение: ООН – Никакого эмбарго но и никакого оружия

23.10.2020, 13:00, Разное

Несмотря на всю суету, связанную с истечением 18 октября эмбарго ООН на поставки оружия ИРИ, на практике мало что изменилось. Хотя США сильно проиграли в своих усилиях по продлению запрета, ни один крупный торговец оружием не будет рисковать американскими санкциями ради рынка ИРИ, ограниченного экономическими проблемами государства. Таким образом, администрация Трампа права с чисто практической точки зрения, продажа оружия ИРИ остается запрещенной, но, возможно, это ненадолго.

С юридической точки зрения, конечно, запрет ООН на продажу определенных обычных вооружений ИРИ, который впервые был введен в 2007 г, теперь снят в соответствии с пятилетним графиком ядерной сделки с ИРИ 2015 г, известной как СВПД. Настойчивые утверждения США в противном случае смехотворны. Администрация Трампа сначала бросила вызов здравому смыслу, потребовав прав по ядерной сделке с ИРИ, из которой она вышла 2 года назад, чтобы попытаться применить немедленные санкции. Затем, используя еще один смехотворный поворот, команда Трампа заявляет, что она должна поддерживать санкции ООН, которые не считает действующими ни один другой член СБ, за исключением Доминиканской Республики. Если сами страны ООН говорят, что нет эмбарго ООН, значит, нет никакого эмбарго ООН.

Остались односторонние санкции США. Пообещав закрепить свое мнение о том, что санкции ООН остаются в силе, США не приняли никаких новых правил для будущей игры. Чтобы подчеркнуть этот момент, Майк Помпео 18 октября пригрозил наказать “любое физическое или юридическое лицо, которое вносит существенный вклад в поставку, продажу или передачу обычных вооружений в ИРИ или из него”.

Когда дело доходит до ИРИ, Помпео очень откровенен. В интервью Newsmax TV, 9 октября он заявил, что ИРИ является не только “величайшей угрозой” миру на Ближнем Востоке, но и “самой большой угрозой, откровенно говоря, для американцев по всей этой великой стране”.

Выступая 30 июня в СБ ООН, Помпео предупредил о зловещих угрозах ИРИ в воздухе, на море и на суше, в том числе, как ни странно, таким странам, как Индия и Польша. Он сказал: “Если вы не предпримете никаких действий, ИРИ сможет свободно закупать истребители российского производства, которые могут наносить удары в радиусе до 3000 км, что ставит такие города, как Эр-Рияд, Нью-Дели, Рим и Варшава, под иранский прицел.”

“ИРИ будет вправе модернизировать и расширять свой флот, чтобы еще больше поставить под угрозу международное судоходство и свободу судоходства в Ормузском проливе, Персидском заливе и Аравийском море. ИРИ сможет свободно покупать новые и передовые технологии для своих доверенных лиц и партнеров по всему Ближнему Востоку”

Чтобы изобразить предполагаемую угрозу графически, Помпео затем нарисовал в Твиттере карту потенциального радиуса воздушного удара ИРИ, если он купит современные российские истребители. Однако он забыл, что заявленная дальность полета является односторонней, пренебрегая тем, что из-за отсутствия дозаправки в воздухе иранским пилотам придется экономить топливо, чтобы лететь домой.

Одна эскадрилья может стоить до 2 млрд$. И РФ не проявила никакого интереса к передаче систем, которые могли бы нарушить военный баланс сил в регионе. Посол РФ в ИРИ Лоран Джагарян действительно обсуждал возможность продажи перспективной системы ПВО С-400. Вопреки распространенному мнению, системы ПВО никогда не подпадали под санкционные резолюции ООН.

Тем не менее, любые переговоры о такой продаже, вероятно, займут много лет, учитывая сложную историю с С-300. ИРИ стремился закупить российскую систему С-300, по крайней мере, начиная с 1998 г, но потребовалось 9 лет, чтобы подписать контракт, и еще 9 лет, чтобы система была поставлена ИРИ.

Помимо истребителей и ПВО, ИРИ хотел бы заполнить другие пробелы с помощью военных систем, которые он не может производить сам. Однако, учитывая высокую стоимость закупок, приоритет будет отдаваться сделкам с оружием, которые включают в себя совместное производство. Но такие устремления остаются в будущем напряженными.

В настоящее время ИРИ, вероятно, продолжит уделять особое внимание разработке баллистических ракет, которые останутся под санкциями ООН до октября 2023 г, (если Международное агентство по атомной энергии до этого не оценит, что ядерная программа ИРИ является полностью мирной). Эти санкции не помешали ИРИ расширить свои ракетные системы и повысить их точность.

Продолжающиеся санкции ООН также не помешали ИРИ передавать оружие региональным государствам и негосударственным субъектам. В то время как общий запрет ООН на экспорт оружия из ИРИ сейчас снят, отдельные резолюции ООН продолжают, но неэффективно, запрещать продажу иранского оружия Йемену, Ливану и САР. Здесь тоже мало что изменится. Такие страны, как Венесуэла и некоторые страны Африки, могут искать у ИРИ беспилотники и боеприпасы по выгодной цене, но США и их морские “партнеры” попытаются воспрепятствовать любым крупным поставкам оружия.

Все это говорит о том, что есть время для оценки и рассмотрения потенциальных продаж оружия ИРИ, которые могут создать проблемы для региональной стабильности. Следующей администрации США придется внимательно, и вместе с союзниками заняться этим вопросом. Санкции, как многосторонние, так и односторонние, по-прежнему будут иметь место в политике США, но нужно помнить, что они не единственные доступные инструменты во внешней политики США.