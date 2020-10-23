Политолог сравнил Минск с перегретым реактором: Вот-вот взорвется

23.10.2020, 12:50, Разное

На прошлой неделе оппозиционер Светлана Тихановская предъявила главе республики Александру Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент покинул пост, освободил всех политзаключенных и прекратил насилие на улицах. В противном случае на всех предприятиях начнутся забастовки.

Эксперт Александр Надишин отметил, что сначала заявление вызвало скепсис даже у ее сторонников. Они усомнились, что стачки по всей стране практически возможны. Интерес подогрел оппозиционер Павел Латушко, который пообещал властям сюрприз, если они не выполнят условия.

После этого ситуация в Белоруссии начала меняться. Многие граждане поверили, что ультиматум – это не пустые разговоры, а план Координационного совета оппозиции. За этим последовала жесткая реакция режима. Лукашенко пригрозил найти и наказать каждого, кто примет участие в демонстрациях, отметил политолог.

МВД даже объявило о создании народных дружин, состоящих из неравнодушных белорусов, которые хотят защитить страну от угрозы. Протестующие поняли, что раз Александр Лукашенко так активно пытается запугать их, то это означает, что он действительно верит в ультиматум.

Конфликт подогрели также запланированные на 25 октября в Минске массовые провластные митинги. В один день в городе встретятся два противоположных заряда, продолжил эксперт. Александру Лукашенко придется научить силовиков различать своих и чужих.

“Минск напоминает перегретый реактор, который вот-вот взорвется”, – заявил Надишин.