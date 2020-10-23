 

Мнение: Новые польские налогоплательщики

23.10.2020, 12:45, Разное

Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше, будучи самой большой национальной группой в стране. Всего в Польше живет около 1,3 миллиона украинцев. Об этом сообщает Bankier.pl со ссылкой на главу Управления социального страхования Польши (ZUS) Гертруду Усцинску.

"Анализируя новейшую информацию, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили показатель с февраля, значительно наверстали упущенное, а это положительная информация для ZUS и рынка труда", – рассказала она.
Так, 75% всех иностранцев, которые платят налоги в Польше – украинцы. Общее число таких людей выросло с августа на 31 тысячу человек. По сравнению с ситуацией на момент начала пандемии количество иностранцев-налогоплательщиков выросло на 19 тысяч человек.

https://strana.ua/news/296379-skolko-ukraintsev-platjat-nalohi-v-polshe.html – цинк

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«Сегодня на встрече с премьером Моравецким я передала ему письмо, в котором прошу изменить законы так, чтобы люди, которые приезжают в Польшу в рамках гуманитарных программ, которым пришлось покинуть Белоруссию, могли приступить в Польше к работе»

(с) Хуанита Тихановская

Польше нужна новая дешевая рабочая и сила и налогоплательщики.

Источник: Colonel Cassad



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