 

“Помню и люблю”. Сын Ротару в годовщину смерти отца обнародовал совместное фото

23.10.2020, 12:35, Новости дня

Сын украинской певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко, на своей странице в Instagram 23 октября – в годовщину смерти отца, народного артиста Украины Анатолия Евдокименко, обнародовал совместное фото с ним.

На черно-белом снимке отец и сын запечатлены на берегу реки с удочкой в руках. 

“Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет. Помню и люблю”, – написал он

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Трудно поверить, что тебя нет с нами уже 18 лет… помню и люблю 

Публикация от Ruslan (@rus_evdokimenko) 23 Окт 2020 в 12:31 PDT

Ротару и Евдокименко поженились 22 сентября 1968 года. Руслан Евдокименко родился спустя два года после свадьбы родителей. Его отец умер в 2002 году в возрасте 60 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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