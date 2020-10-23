 

Мнение: Десятикратный разрыв в доходах

23.10.2020, 12:20, Разное

В гаражном кооперативе, в собственных небольших мастерских работают два токаря, Спинохватов и Бобров. Обоим сейчас под шестьдесят, оба живут тем, что, мастерят на заказ детали для частных клиентов и мелких производств.

Спинохватов увлекается дачей, футболом и рыбалкой. За станком он проводит обычно по 4 часа в день, причём работает безо всякого интереса: делает всё «согласно чертежу», но в лоб, бездумно, даже не пытаясь как-нибудь облегчить или ускорить выполнение задач. Станок у Спинохватова старенький и дешёвый, ибо тратить заработанные деньги Спинохватов предпочитает не на оборудование, а на себя.

Бобров, напротив, всерьёз увлекается токарным ремеслом. Работает он полноценные восемь часов, пять дней в неделю, при этом его мастерская кишит самодельной оснасткой и приспособами, которые здорово ускоряют рабочий процесс. Деталь, которую Спинохватов будет вытачивать час, Бобров изготовит на своём мощном станке за несколько минут, причём в полуавтоматическом режиме.

В результате получается, что Бобров производит каждый месяц примерно в 10 раз больше деталей, чем Спинохватов. Соответственно, Бобров зарабатывает 200 тысяч в месяц, а Спинохватов — только 20 тысяч.

Как полагаете, коллеги, справедлив ли такой разрыв в уровне дохода? Правильно ли будет отобрать часть денег у Боброва, чтобы нивелировать этот разрыв?

С одной стороны, действительно, Бобров молодец. Он на протяжении десятилетий учился и повышал свой уровень мастерства, он вкладывался в оборудование, он изобретал дополнения к своим станкам. Но, с другой стороны, если государство заберёт у Боброва 40 тысяч и отдаст их Спинохватову, доходы богатого упадут всего лишь на 20%, в то время как доходы бедного вырастут втрое. Звучит как выгодная для общества сделка.

Источник: Место для дискуссий



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