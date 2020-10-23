Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отложили свадьбу

23.10.2020, 11:30, Разное

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц хотят прожить вместе всю жизнь, а потому длительный период ожидания своей свадьбы их не пугает. Стало известно, что пара приняла решение отложить торжество – которое планируется ну очень пышным – до 2022 года. Конечно, всему виной коронавирус: Бруклин и Никола изначально объявили гостям дату – сентябрь 2021-го, но потом посчитали это “слишком рискованным”. Пара не хочет урезать список гостей и ограничиваться лишь самыми близкими, а потому согласна немного подождать.

Близким друзьям они назначили дату в сентябре 2021 года, но на этой неделе Бруклин оповестил всех о том, что свадьба откладывается, – сообщил инсайдер издания The Mirror.

Возможно, решение перенести торжество на 2022 год имеет и другие основания. В середине августа сообщалось, что Дэвид и Виктория Бекхэм хотят провести свадьбу старшего сына с королевским размахом, причем без преувеличений. По сведениям издания The Sun, тогда они добивались разрешения на проведение венчания Бруклина и Николы в Соборе святого Павла – том самом, где в свое время, в 1981 году, обменялись клятвами верности принц Чарльз и принцесса Диана.

Рассчитывать на одобрение их желания Дэвид и Виктория могли с полным правом, так как оба являются обладателями почетного Ордена Британской империи, который дает различные привилегии. Однако тогда же отмечалось, что даже если Бруклин и Никола получат соответствующее разрешение, пожениться они смогут не раньше 2022-го, согласно списку ожидания. Возможно, разрешение пара получила, поэтому и согласилась подождать два года.

Собор святого Павла

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы. Молодые также не забыли и о практичной стороне дела: скорее всего, они заключат брачное соглашение, которое поможет им раз и (как ожидается) навсегда закрыть вопрос семейного бюджета. Напомним, состояние отца Николы насчитывает свыше одного миллиарда долларов, так что денежный вопрос в браке одной из его восьми детей интересует мужчину особенно сильно.

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