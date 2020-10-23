Скандалы: Юрий Борисов и сыновья

23.10.2020, 11:25, Разное

Как компании, работающие на оборонку и ТЭК, оказались в собственности родственников вице-премьера

Сын вице-премьера РФ Юрия Борисова Александр с мая этого года владеет долями в «Кингисеппском машиностроительном заводе», «Дизельзипсервисе» и рядом других бизнесов, связанных с оборонкой и ТЭК, выяснил журнал «Компания». Общая выручка этих компаний — около 3 млрд руб. Бывший замминистра обороны и генерал армии Борисов пришел в правительство заместителем председателя в 2018 году. Должность Борисова в Минообороны перешла к Алексею Криворучко, основному владельцу «Концерна «Калашников»». В 2020 году в команде нового премьера Михаила Мишустина Юрий Борисов занял место вице-премьера Дмитрия Рогозина.

У Юрия Борисова два сына — Константин и Александр, оба занимаются бизнесом. Их активы сосредоточены в отраслях, которые курирует их отец, отвечающий за ТЭК и оборонку, подтвердили источники «Ко».

Борисов и «Звезда»

Сведений о сыновьях Борисова в открытых источниках не много. Карьера Александра Борисова началась в 2015 году, что подтверждается данными ЕГРЮЛ. На тот момент Борисову-младшему было около 30 лет, и он занял должность гендиректора АО «Современные технологии судостроения» (СТС). СТС — компания «Роснефти» (через «Роснефтегаз», 82,3 %) и «Газпромбанка» (через «ГПБ — Промышленные инвестиции», 4,55 %). Компании принадлежит суперверфь «Звезда», которая строит танкеры ледового класса, в том числе атомные, и выпускает оборудование для работы на арктическом шельфе. Кстати, отец Александра также занимался строительством кораблей, но для подводного атомного флота. В 2015 году Юрий Борисов даже получил госпремию за разработку и создание атомного подводного ракетоносца проекта 955 «Борей».

Александр Борисов проработал в СТС меньше года. В «Роснефти» и «Газпромбанке» не ответили на вопросы «Ко» о краткой карьере сына вице-премьера Борисова в должности главы СТС.

Получить комментарии от Александра Борисова так же не удалось.

Борисов, генерал Гареев и «контрабандист» Даниленко

К 2020 году в активах Александра Борисова значатся доли в крупных предприятиях. С мая этого года у него через ООО «Энексел Групп» по 17,5 % в «Кингисеппском машиностроительном заводе» (КМЗ), компаниях «Дизельзипсервис» и «ДЗС-снабжение», а также более 27 % в российской НПК «Искра». Основной владелец «Энексел Групп» (52,2 %) — ООО «Научно-производственное объединение «Теханалитика»», 30 % — у Михаила Даниленко, согласно «Контур.Фокус».

«Научно-производственное объединение «Теханалитика»», в свою очередь, контролирует генерал-майор в отставке Тимур Гареев, член Совета директоров ОАО «Корпорация тактического ракетного вооружения», зампред Совета директоров «Унифондбанка». Тимур — сын генерала Махмута Гареева, который был заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР в 1984–1992 годах. На парадах победы Махмута Гареева можно было увидеть рядом с президентом Владимиром Путиным.

О другом владельце «Энексел Групп» — Михаиле Даниленко — известно, что в 2006 году именно он создал «Дизельзипсервис» (выручка в 2019 году — 902,1 млн руб.), производство, специализирующееся на выполнении работ по ремонту и обслуживанию дизельных и газотурбинных двигателей и дизель-генераторов. До этого три года Даниленко проработал на заводе «Звезда», главном производителе двигателей для ВМФ. Созданный «Дизельзипсервис» стал обслуживать «Звезду» и другие предприятия. В 2010–2016 годах Даниленко обвинялся в контрабанде двигателя для сторожевого корабля российского проекта «Буревестник» на Украину, но добился оправдательного приговора.

Следующая судьбоносная для «Дизельзипсервиса» история случилась в 2013 году. И то, что для компании она закончилась относительно благополучно, — во многом заслуга Юрия Борисова, на тот момент замминистра обороны.

«Дизельзипсервис» стал субподрядчиком по ремонту двигателей для 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России. Корабли должны были патрулировать акваторию Черного моря в Сочи во время Олимпиады 2014 года. Но после ремонта три двигателя из шести оказались неисправны, против гендиректора «Дизельзипсервиса» Татьяны Козловой завели уголовное дело. ФСБ обвиняло ее в незаконном предпринимательстве, писали «Санкт-Петербургские ведомости». Оказалось, что компания «Дизельзипсервис» не имела лицензии на ремонт военных двигателей. Но гендиректора предприятия спас Юрий Борисов, подписавший письмо, что двигатели — гражданские. Следовательно, для их ремонта никакая лицензия не требуется. Потом, правда, Минобороны признало, что двигатели — военные, и Козлова была осуждена.

В итоге «Дизельзипсервис» получил лицензию для работы с ВМФ. А в 2019-2020 годах появились и новые совладельцы предприятия в лице сына Борисова и Тимура Гареева.

С их появлением у «Дизельзипсервиса» появились и новые заказчики. Сегодня компания производит для «Газпрома» газопоршневые двигатели. В числе ее клиентов — «Оборонэнерго», «МРСК Центра», войсковая часть 55056, таможни и погрануправления. Недавно компания поставила дизельные электростанции для «ФГУП «Главное военно-строительное управление» (его номер не сообщается).

Второй крупный актив Гареева, Даниленко и Борисова — «Кингисеппский машиностроительный завод» (выручка 1,4 млрд руб.). КМЗ — в некотором смысле правопреемник знаменитого завода «Русский дизель», который еще до революции выпускал двигатели для подводных лодок («Минога», «Акула», «Барс») и нефтевозов. К КМЗ перешли кадры и нормативно-техническая документация «Русского дизеля». Сейчас КМЗ ремонтирует двигатели для танков, танкеров, делает дизель-генераторы и катера для Минобороны и МЧС. Компания получила госзаказов на 2,9 млрд руб. от разных госструктур.

Также у Александра Борисова около 27 % в НПК «Искра» с апреля этого года. НПК «Искра» — это производитель прецизионных электроэрозионных проволочно-вырезных станков.

Братья Борисовы и сын Матвиенко

Кроме этого, Александр Борисов вместе с сыном главы Совета Федерации Сергеем Матвиенко и партнерами владеют IT-компанией «Инфомеханика». Как и другие компании сына вице-премьера, «Инфомеханика» сотрудничает с «Газпромом» и «оборонкой». У компании чистый убыток — 2,2 млн руб.

В августе Александр Борисов зарегистрировал ООО «Контур», компания будет производить комплектующие для радиотелеаппаратуры и телекамер. У Борисова-младшего — 41 % в «Контуре».

В начале октября Александр Борисов вместе с Андреем Адамовым создали компанию «Смарткор» в равных долях для научных исследований. Адамов — гендиректор ЗАО НТЦ «Модуль» и сводный брат Юрия Борисова, по данным Channelru.

Юрий Борисов в 1998 году был гендиректором, а с 2003 года — совладельцем этой компании. В НТЦ «Модуль» не ответили на вопрос «Ко» о родственных связях Адамова и вице-премьера Борисова.

НТЦ «Модуль» (выручка в 2019 году — 2,4 млрд руб.) — разработчик процессоров для военной и космической электроники, лидер в области микроэлектронного дизайна. НТЦ «Модуль» получил госконтракты на 6,1 млрд руб. начиная с 2011 года. Из них самые крупные — от Минпромторга РФ, где Борисов был заместителем министра промышленности и торговли РФ с июля 2008 по март 2011 года.

Другой сын вице-премьера Борисова Константин был членом совета директоров АО «НИИМА «Прогресс»» в 2013–2015 годах. После 2015 года эта компания не раскрывала своих аффилированных лиц.

АО «НИИМА «Прогресс»» — лидер российской микроэлектроники, 75 % — у ГК «Элемент», входящей в АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, 25 % — у Росимущества, по данным ГК «Элемент». На вопрос «Ко», является ли Константин Борисов сыном вице-премьера Юрия Борисова, в АФК «Система» не ответили.

Ранее, в 2014–2017 годах, Константин Борисов был совладельцем ООО «ВИРТУС» («Воронежские инновационные радиотехнические устройства»), в 2014 году у него было 49 % в капитале, в 2017 году — 20 %. У Андрея Адамова в этот же период в ВИРТУСе был 51 %.

Получить оперативный комментарий вице-премьера Юрия Борисова нам не удалось.

Наталья Кузнецова