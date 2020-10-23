Скандалы: «Никакого никеля от «Норникеля»

23.10.2020, 11:25, Разное

Как развивается конфликт Александра Усса и Владимира Потанина

Летняя экологическая катастрофа на предприятии «Норникеля» на севере Красноярского края может стоить губернаторского кресла Александру Уссу. Как стало известно «Октагону», конфликт главы региона и «Норникеля», который стал заметен во время селекторного совещания у президента по поводу масштабного разлива дизтоплива, продолжается непублично. Затянувшееся противостояние раздражает и остальных крупных региональных игроков, а всё недовольство краевая администрация аккумулирует в себе.

По данным источников «Октагона», хорошо знакомых с ситуацией в Красноярском крае, обращение представителей коренных малочисленных народов Севера к Илону Маску с просьбой не закупать продукцию «Норникеля» могло быть инициировано структурами краевой администрации.

Напомним, ещё в августе возглавляемая Геннадием Щукиным организация «Абориген-Форум», которая якобы защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратилась к главе Tesla с просьбой бойкотировать «Норникель». Считается, что таким образом правозащитники отреагировали на заявление Илона Маска о переходе Tesla на батареи с использованием никеля. За несколько недель до начала акции «Абориген-Форума», анонсируя сентябрьский форум Battery Day, сам Маск призвал горнодобывающие комбинаты по всему миру производить больше никеля для его литийионных батарей.

Маск объяснял при этом, что хотел бы модернизировать свои батареи Tesla элементами на основе никеля.

В августе эта история прошла незаметно для западных СМИ, никак не отреагировал и адресат обращения. Однако движение с требованием бойкота именно российского производителя никеля продолжало развиваться. К концу ноября соцсети оказались заполнены фотографиями представителей малых народов Севера и Дальнего Востока с плакатами с хештегами #AnswerUsElonMusk («Ответь нам, Илон Маск»), #NoNickelfromNornickel («Никакого никеля от “Норникеля”»).

В середине октября на фоне акции «Абориген-Форума» стало известно о переговорах двух других крупнейших производителей никеля – BHP Billiton и Vale Inco – с Tesla о поставках своей продукции. Надо отметить, что в мире число производителей никеля в необходимых объёмах не так велико. Основные конкуренты «Норникеля» – это бразильско-канадская компания Vale Inco, канадская Xstrata Nickel, австралийская BHP Billiton и китайская Jinchuan.

Источники «Октагона» утверждают: в регионе и в федеральном центре выступление малых народов Севера напрямую связывают с конфликтом администрации края с «Норникелем», который стал публичным в начале июня 2020 года во время обсуждения на селекторном совещании у Владимира Путина сообщений о разливе дизтоплива на объекте компании Владимира Потанина. Губернатор Александр Усс заявил, что региональные власти узнали о катастрофе из соцсетей, тем самым дав понять, что руководство «Норникеля» не уведомило его о случившимся.

Совещание дало старт началу противостояния краевой администрации и компании Потанина. Медиаресурсы губернатора и корпорации обменялись информационными атаками. Каждая из сторон заявляла, что оперативно отреагировала на катастрофу. Впрочем, к середине лета конфликт затих, но, как выясняется, противоборство местных властей и крупнейшей в регионе горно-металлургической компании продолжилось «под ковром».

Стоит заметить, что по крайней мере публично федеральный центр занял в этой ситуации нейтральную позицию. Более того, считается, что громкий арест бизнесмена Анатолия Быкова отчасти был пролоббирован Александром Уссом, который находился с ним в открытом публичном конфликте. В каком-то смысле силовики пошли навстречу красноярскому губернатору.

Впрочем, пока позиции Александра Усса в регионе считаются достаточно сильными, несмотря даже на задержание близкого к губернатору экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова.

– Пока привычных признаков того, что губернатором недовольны на федеральном уровне, например, сюжетов на телеканалах, не заметно. То, что существует критика губернатора, информационные атаки, противоречия между разными силами, которые присутствуют в Красноярском крае, – это привычно для нашего региона. Край очень большой, тут присутствуют практически все крупные корпорации, – рассказал «Октагону» красноярский политолог Сергей Комарицын.

По его словам, найти замену губернатору Красноярского края будет не так просто, учитывая болезненное отношение в регионе к так называемым варягам, а у самого губернатора хватит аппаратного веса, чтобы сохранить свой пост в условиях конфликта с одной или двумя влиятельными силами в крае.

– Пока я не вижу серьёзных интересантов [в отставке Усса], у нас нет серьёзных политических сил. То, что в крупных корпорациях есть недовольство, об этом, конечно, знаю, в том числе и про конфликт с «Норильским никелем». Но я в него не особо верю, всё-таки это грамотные и серьёзные люди. Потанин – очень опытный человек, зачем ему ругаться с Шойгу, например? Все же знают, что Усс – креатура Сергея Кужугетовича, – говорит он.

Стоит добавить, что история о протежировании со стороны Шойгу появилась с подачи самого Усса, и участие министра обороны в судьбе губернатора на деле могло оказаться куда менее значительным: Шойгу просто не возражал, но вовсе не поддерживал.

При этом, по словам собеседника «Октагона», в окружении губернатора ощущается нервная реакция на конфликт Усса и «Норникеля».

– В окружении губернатора есть люди, которые нервно реагируют на все вот эти информационные вещи. Но, мне кажется, они лишь добавляют керосина в угольки конфликта. С другой стороны, мне кажется, Усс вряд ли захочет пойти на следующий срок в 2023 году, – подытоживает эксперт.

Градус нервозности может повысить и последнее заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. «Надо восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. Это что такое, когда губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск? Это олигархия такая на муниципальном уровне — свой заводик, свой мэр, свои депутаты, бюджет Норильска, бесконтрольный от краевых властей», – сказала она в ходе обсуждения итогов поездки сенаторов в Норильск. Она добавила, что не считает «Норникель» социально ответственной компанией, но и укор в сторону Усса прозвучал вполне открыто.

Как утверждают источники «Октагона», в случае если участие краевой администрации в акции протеста коренных малочисленных народов Севера подтвердится (а речь может идти о финансировании акции чиновниками, причём средства якобы получены от одного из конкурентов «Норникеля»), позиция федерального центра по отношению к Александру Уссу может измениться. Более того, привлечение иностранных денежных средств или зарубежных заказчиков и вовсе грозит превращением опалы губернатора в уголовное дело.

В зависимости от развития ситуации на вид губернатору могут поставить и менее значительные, но достаточные для отставки нарушения. Источники издания говорят о том, что правоохранители проверяют данные якобы о наличии у Усса и членов его семьи заграничной недвижимости и счетов в иностранных банках.

Григорий Кудинов