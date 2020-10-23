Третье за сутки нападение медведя на людей произошло в Японии

23.10.2020, 11:08, Новости дня

Третье за сутки нападение медведя на людей произошло в японской префектуре Фукуи, на этот раз животное напало на пожилую женщину в городе Оно.

По данным местной полиции, медведь напал на 70-летнюю женщину в саду ее дома, нанеся ей незначительные травмы. Угрозы ее жизни нет. О судьбе медведя пока не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее в пятницу медведь неожиданно напал на сотрудника станции около депо станции Цуруга в префектуре Фукуи, мужчина получил царапины шеи и плеч. После этого медведь напал на рабочего на путях. Медведь спрятался за стройматериалами и повредил мужчине ногу. Позднее врачи установили, что нога во время нападения была сломана. Медведь, рост которого составил около полутора метров, был убит.

Напомним, в понедельник медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у посетителей.