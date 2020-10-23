 

Третье за сутки нападение медведя на людей произошло в Японии

23.10.2020, 11:08, Новости дня

Третье за сутки нападение медведя на людей произошло в японской префектуре Фукуи, на этот раз животное напало на пожилую женщину в городе Оно.

По данным местной полиции, медведь напал на 70-летнюю женщину в саду ее дома, нанеся ей незначительные травмы. Угрозы ее жизни нет. О судьбе медведя пока не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее в пятницу медведь неожиданно напал на сотрудника станции около депо станции Цуруга в префектуре Фукуи, мужчина получил царапины шеи и плеч. После этого медведь напал на рабочего на путях. Медведь спрятался за стройматериалами и повредил мужчине ногу. Позднее врачи установили, что нога во время нападения была сломана. Медведь, рост которого составил около полутора метров, был убит.

Напомним, в понедельник медведи растерзали смотрителя зоопарка в Шанхае на глазах у посетителей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов

06.09 / В Минске силовики распылили слезоточивый газ, когда участник протестов писал на щитах: “Лука, уходи!”

24.08 / Бренд Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer

04.08 / В мире: Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

31.07 / На крымской трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП

19.10 / Тысячи доз лекарства от коронавируса прибыли в Венесуэлу из России

01.08 / Пьяный житель Луганской области публично сжег флаг Украины. Возбуждено уголовное дело

22.07 / Карантин в Украине продлили до конца лета

24.08 / Москва в ответ на действия Вены объявила о высылке австрийского дипломата

30.08 / Южная Осетия назвала сроки открытия границы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска