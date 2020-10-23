Против избившего в прямом эфире девушку блогера завели дело
23.10.2020, 11:08, Новости дня
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил девушку, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «в отношении Бурима возбуждено уголовное дело по статье «Побои», в данный момент он «находится под подпиской о невыезде», передает ТАСС.
Блогеру грозит до двух лет лишения свободы.
Пострадавшая Алена Ефремова, которая, как сообщалось, сначала отказалась писать заявление на блогера, рассказала в Instagram, что Бурим «многократно бил» ее головой о стол, «жестоко бил до черепно-мозговой травмы», «и бил, словно на сцене театра в пустоту зала».
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«Мне диагностировали сотрясение мозга, множественные ушибы», – добавила она.
Девушка также заявила, что теперь собирается «биться до конца, чтобы никто и никогда не пострадал от действий этого человека».
Напомним, на Бурима пожаловались в прокуратуру Пермского края после того, как он в ходе прямого эфира избил девушку.
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