 

Сноуден получил в России бессрочный вид на жительство, хотя Трамп намекал на помилование

23.10.2020, 11:00, Новости дня

Эдвард Сноуден получил в РФ право на бессрочный вид на жительство, сообщил его адвокат. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, который рассекретил важные документы американской разведки, находится на российской территории с 2013 года. Дональд Трамп недавно давал понять, что не против смягчить его преследование на родине.


Reuters

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, пишет Bloomberg. Об этом стало известно от его адвоката Анатолия Кучерены.

Убежище в РФ Сноуден, раскрывший широкую программу шпионажа США, получил ещё в 2013 году. На следующий год ему дали временный вид на жительство. В то время такая благосклонность Москвы к Сноудену вызвала дипломатическую конфронтацию между Россией и США.

Сейчас Сноуден живёт неподалёку от Москвы или в самой столице, отмечает автор статьи. Но Дональд Трамп намекал, что, возможно, у Сноудена появится возможность вернуться в Штаты, избежав тюрьмы. По словам Трампа, немало людей считают, что с ним поступили несправедливо. Впрочем, генеральный прокурор США весьма жёстко заявил, что будет выступать против какого-либо помилования в адрес Сноудена, пишет Bloomberg.

 



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