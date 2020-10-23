Саша Черно волнуется за будущее своей семьи после ухода с «ДОМ-2»

23.10.2020, 10:55, Разное

Недавно Саша Черно и ее супруг Иосиф Оганесян ушли с реалити-шоу «ДОМ-2». Бывшая участница телестройки поделилась со своими подписчиками в Instagram, что теперь ее беспокоит будущее их семьи.

Пара переехала в съемную квартиру и теперь думает, как жить дальше. По словам Саши Черно, на проекте, которому она отдала четыре года, был четкий режим. Кроме этого, реалити-шоу предусматривало бешеный ритм жизни, а также много сил молодая мать отдавала маленькому сыну. За пределами телестройки супруге Иосифа Оганесяна кажется, что «время тянется очень долго». Она надеется, что скоро это депрессивное состояние пройдет и наступят обычные будни со своими победами и поражениями. Саша Черно намерена создавать для подписчиков качественный контент, снимать видео для TikTok и принять участие в нескольких семейных фотосессиях.

Как призналась экс-участница «ДОМа-2», им с мужем уже поступали предложения о работе, но ее охватывает внутренняя тревога при мысли о переменах. Саша Черно сравнила свое состояние с тем, что она долго работала в одном месте, а после этого – уволилась. Свой уход с проекта супруга Иосифа Оганесяна представляла по-другому. Она думала сделать это после того, как отпразднует год сыну Стефану.