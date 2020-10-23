Моргенштерн объяснил, почему сошелся с экс-девушкой Диларой Зинатуллиной

23.10.2020, 10:55, Разное

Рэпер Моргенштерн год назад принял решение, что не хочет состоять в отношениях с одной девушкой. Он расстался со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной, однако недавно вновь с ней сошелся.

По словам 22-летнего Моргенштерна, ему хотелось ни к чему не обязывающих романов и беспорядочных связей. Как объяснил рэпер, он чувствовал себя «юным Хефнером», который тешит свое мужское эго, окружая себя красивыми девушками. Артисту это быстро надоело, и он понял, что быть с одной возлюбленной не так плохо, а секс, когда есть чувства – намного лучше. Поэтому сейчас рэпер хочет быть с одной девушкой, которой он может полностью доверять.

Дилара Зинатуллина, которая стала очень популярной в Instagram благодаря Моргенштерну, простила своего бывшего парня. Недавно она резко ответила на критику Юлии Барановской, которая обвинила рэпера в неопрятности. 20-летняя студентка намекнула на «почтенный» возраст телеведущей, которая «рассмотрела катышке на трусах ее мужика». Дилара Зинатуллина прибавила звезде лишних десять лет, отметив, что ей 45 лет, а также обвинила «уходящую знаменитость» в хайпе на Моргенштерне.