Ученые перечислили три вредных для здоровья сердца продукта

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23.10.2020, 10:55, Разное

Ученые рассказали, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы снизить риск возникновения болезней сердца. В основном вред организму наносят продукты с большим количеством ненасыщенных жиров, сахара или натрия.
Так, медики советуют ограничить потребление колбасных изделий, поскольку обработанное мясо приводит к повышению «плохого» холестерина. Результаты более ранних исследований выявляли связь между потреблением красного или обработанного мяса и количеством смертей, вызванных заболеваниями сердца.

Газировки и сладкие соки способны повышать уровень триглицеридов в крови. Так, у людей, чей рацион состоял на четверть из сладких продуктов, уровень смертности от сердечных заболеваний был выше, чем у тех, кто употреблял лишь 10% сахара от общего количества пищи.

В список нерекомендуемых продуктов попали консервированные супы и овощи с большим количеством натрия и жиров, негативно влияющих на сердце. Согласно рекомендациям сотрудников Американской кардиологической ассоциации ежедневно необходимо потреблять до 2300 мг натрия в день, а для людей с высоким кровяным давлением его потребление советуют сократить до 1500 мг в сутки.



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