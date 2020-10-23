 

СК назвал основную версию загрязнения Авачинского залива на Камчатке

23.10.2020, 10:48, Новости дня

Следственный комитет рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что «по результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено».

Кроме того, «в исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено». Это «подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона».

Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило.

«Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года», – отметила представитель СК.

В Русском географическом обществе ранее также сообщили, что экологическое происшествие в районе Халактырского пляжа у берегов Камчатки, где ранее обнаружили погибших морских животных, имеет природное происхождение.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщало, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.



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