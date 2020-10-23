Экономика: Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

23.10.2020, 10:48, Новости дня

Рекорды, которые ставит в последнее время РФ в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. РФ получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства?

Без обеспечения АПК собственным семенным и генетическим материалом успехи российских аграриев в импортозамещении сложно считать полноценными. Чаще всего эффективность импортозамещения оценивается по доле продукции собственного производства в том или ином сегменте продовольствия, но при этом уходит на второй план вопрос, на какой базе строятся эти достижения.

К примеру, в 2018 году российские производители сахара добились уровня самообеспечения по этому продукту на 95,6% при норме 80%, установленной в доктрине продовольственной безопасности страны. Но более 90% семян сахарной свеклы ввозилось в Россию из-за границы – в 2017 году, по данным Федеральной таможенной службы, объем этого импорта составлял 5,8 млрд рублей.

Не подлежат сомнению и достижения в экспорте такого продукта, как подсолнечное масло – в прошлом году его было вывезено из РФ более чем на 3 млрд долларов. Но и здесь зависимость от импортного семенного материала крайне высока – не так давно ее уровень превышал 70%, а семян подсолнечника ввозилось более чем на 15 млрд рублей в год. Эта брешь в продовольственной безопасности страны возникла в результате распада СССР, где семеноводство было поставлено на научную основу, и теперь вызывает все большее беспокойство властей – объемы господдержки этого сегмента уже исчисляются сотнями миллионов рублей.

Впрочем, в целом по отрасли ситуация не выглядит катастрофично. В прошлом году обеспеченность РФ собственной селекцией семянами основных сельскохозяйственных культур достигла 62,7%, а к 2025 году должен составлять не менее 75%. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко на недавнем заседании президиума совета по реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства.

Этот документ обозначает более сложные задачи импортозамещения в АПК, чем уже достигнутые показатели самообеспечения по остальным продуктам питания – зерновым, крупам, мясу и т.д. В некоторых из этих сегментов РФ даже перевыполнила нормативы продовольственной безопасности, но эти достижения будут оставаться формальными без снижения доли продукции, произведенной по зарубежным технологиям из импортных семян и племенного материала. Именно это направление легло в основу принятой в 2017 году восьмилетней ФНТП, на которую в прошлом году из федерального бюджета было выделено почти 1,2 млрд рублей.

Проекты уже не на бумаге

Основные акценты были сделаны на картофеле и сахарной свекле (в этих сегментах зависимость от импортных семян особенно высока). Как сообщила Виктория Абрамченко, для картофеля задачи импортозамещения уже решаются гораздо быстрее, чем ожидалось: запланированные показатели по созданию новых сортов превышены в пять раз. В прошлом году было создано и зарегистрировано девять новых отечественных сортов, пять новых технологий для селекции и семеноводства, разработано новое биологическое средство защиты картофеля.

В качестве примера такой работы можно привести кооперацию, возникшую в Свердловской области, где научно-производственное объединение «Агросс» и один из лидеров по производству семенного картофеля в РФ агрофирма «КРиММ» проводят исследования семенного материала для выращивания мини-клубней картофеля гидроаэропоническим методом. Их разработка сможет удешевить посевной материал с 17-25 рублей до 3 рублей за один клубень.

Тем не менее, о полном импортозамещении не приходится говорить даже в среднесрочной перспективе. К 2025 году доля семян российской селекции картофеля и подсолнечника должна увеличиться до 50%, а сахарной свеклы должна вырасти – только до 20%. По сое и кукурузе ожидаемые показатели самообеспечения существенно выше – соответственно, 70% и 65%. Однако интерес российского бизнеса к семеноводству на протяжении последних лет растет, что в первую очередь объясняется хорошей рентабельностью этого сегмента.

Алексей Шеметов, вице-президент по производству холдинга «Эко-культура», одного из лидеров рынка овощей закрытого грунта в России, приводит такой пример: «Себестоимость одной семечки, из которой произрастает томат – 25 копеек плюс затраты на генетику и выведение гибрида. При этом стоимость семечки для закупщиков в настоящий момент составляет в среднем 50 рублей за штуку, в связи с чем мы планируем существенно снизить стоимость отечественных семян без потери качества. Наши томаты будут устойчивыми к вирусам и заболеваниям и обладать высокими показателями по шкале Brix (сладость), они станут серьезными конкурентами для голландских гибридов, лидирующих на рынке».

Новые проекты селекционно-семеноводческих центров вообще стали одним из главных трендов российского агропрома последнего времени.

О масштабе инвестиций можно судить по начатому в сентябре в Воронежской области строительству семенного завода «Танаис» французской компании Lidea – в него планируется вложить 2,6 млрд рублей. Но «входной билет» на этот рынок доступен и небольшим компаниям. К примеру, стартовавшее недавно в Башкирии строительство завода по производству высших категорий семян зерновых, зернобобовых, масленичных культур и многолетних трав потребует относительно вложений порядка 147 млн рублей.

Из уже введенных в эксплуатацию за последний год предприятий стоит в первую очередь отметить первый семеноводческий завод в Крыму, который в прошлом году ввела в строй компания «Триа-агро». Исходная мощность производства составила 10 тонн семян в час, в этом году планируется начало строительства второй очереди. Первоначально на предприятии предусмотрена подработка (приемка, очистка, калибровка по размеру, весу и цвету, протравливание) и упаковка в тару семян пшеницы и ячменя, в дальнейшем ассортимент будет расширен до таких культур, как кукуруза, подсолнечник, горох, соя, лен, рапс, горчица, нут, сахарная свекла и кориандр.

Еще один свежий проект – завод по переработке семян «Заказник степной», открывшийся в августе в Лениногорском районе Татарстана. Предприятие мощностью 15 тонн в час оборудовано комплексом полной очистки, калибровки и предпосевной обработки защитными препаратами семян зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав.

Слишком запущенный сегмент

По словам Алексея Шеметова, пока качество отечественного семенного материала все еще ниже импортного. Ктому же большая часть семян для защищенного грунта до сих пор импортируется в Россию, преимущественно из Нидерландов. Из-за этого объемы производства овощей и их итоговая стоимость находится в сильной зависимости от курса рубля и экспортного потенциала стран-поставщиков.

Но импортозамещение, уверен бизнесмен, вопрос времени. В конце прошлого года его компания начала проекты по созданию в Краснодарском крае новых семеноводческих тепличных комплексов и современного селекционного центра для создания новых устойчивых к вирусам гибридов овощей. В нем планируется производить конкурентоспособные семена, которые по качеству не будут уступать западным образцам, но по стоимости будут кратно ниже.

«Для селекции гибридов с уникальными органолептическими свойствами, на наш взгляд, необходима экспертиза в выращивании подобных овощей, а у нашего холдинга уже есть почти десятилетний опыт в производстве томатов. Мы точно знаем, на какую продукцию есть спрос у отечественного потребителя, и готовы полностью контролировать ее производство. Благодаря развитию технологий процесс выведения новых гибридов, по предварительной оценке, будет занимать до трех лет против восьми лет ранее. Мы готовы потратить необходимое время на развитие семеноводческих центров, так как это станет инвестицией в будущее и еще одной точкой экспортного роста как для нашего холдинга, так и для страны», – уверяет Шеметов.

Но, несмотря на все меры государства по поддержке семеноводства, этот сегмент еще долго будет ощущать провалы нескольких постсоветских десятилетий. И прежде всего в научной базе, без которой немыслима современная селекция. Как отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов,

в РФ за последние 30 лет для все большего количества продовольственных культур (сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, рапс, соя, многие овощи и т.д.) расширялось использование гибридов, а не собственно новых сортов, на создание которых была ориентирована советская аграрная наука.

«Нынешние семена гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, как правило, не показывают никаких выдающихся результатов и не сильно дешевы, если судить по реальным отзывам хозяйств за последние годы, – приводит пример Иванов. – Некоторые хозяйства продолжают эксперименты с ними на небольших полях, и хочется верить, что в ближайшие годы все-таки появятся недорогие и продуктивные отечественные гибриды с заданными свойствами – устойчивость в болезням и вредителям, высокая урожайность, сахаристость, лежкость при хранении».

Созданная в СССР взаимосвязь генетики, селекции и семеноводства, констатирует эксперт, не была идеальной, но она работала. Чтобы наметившиеся в последнее время достижения в семеноводстве приносили пользу, нужно восстановление прежнего системного подхода. Без этого российское семеноводство во многих сегментах будет по-прежнему зависеть от импорта, даже несмотря на новые проекты.

В частности, в сахарной отрасли, по словам Иванова, доля семян отечественной селекции составляет не более 1-3%, а на семена иностранной селекции, выращенные за границей и подработанные в России, приходится 25-40%. РФ способна стать в один ряд югом Франции и севером Италии, где существуют идеальные почвенно-климатические условия для семеноводства сахарной свеклы – для этого есть потенциал в ряде районов Крыма, но на практике все упирается в наличие достаточных ресурсов поливной воды, которых на полуострове пока нет. Кроме того, семеноводческим хозяйствам для всех культур требуется особый набор специализированной сельхозтехники, которую практически не производят в странах ЕАЭС.

Развитие российского семеноводства тормозят отсутствие инфраструктуры, налаженных контактов, комфортной инвестиционной среды для научных разработок в сфере АПК, резюмирует Евгений Иванов: «Все это очень сложно, долго, дорого и требует особых организаторских талантов, выстраивания системы, выращивания кадров. Кое-какие локальные успехи есть, но все же по сей день нельзя говорить о широком фронте достижений – мегапрорывы в семеноводстве пока не просматриваются. Никакого быстрого импортозамещения тут невозможно – только точечно, медленно, сложно, дорого и при многих «если»».

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