Инженерные классы решили открыть в школах Приморья

23.10.2020, 10:48, Новости дня

Инженерные классы появятся в школах Приморья до конца учебного года, сейчас идет сбор заявок от школ. Прошедшие отбор учебные заведения до конца года получат специальное оборудование для профильных классов, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Оборудование в школы-победители должно поступить до конца текущего календарного года, после его поступления будет организовано обучение педагогов для работы на этом оборудовании. Планируется, что до мая, то есть в текущем учебном году, оно будет уже полностью эксплуатироваться», – передает ТАСС сообщение министерства.

Приморский краевой институт развития образования совместно с региональным министерством образования до 2 ноября ведут сбор заявок от школ, желающих открыть у себя классы с углубленным изучением предметов информационно-технологического и физико-математического профиля. Победителей отбора объявят 9 ноября.

Министр образования Приморья Наталья Бондаренко отметила, что знакомство с выбранной еще в школе специальностью и опыт работы на современном оборудовании пригодятся ребятам при поступлении в вузы. «Юные инженеры будут изучать промышленную оптику, компьютерное черчение, геодезию и картографию, научатся программировать и создавать мобильных роботов. Эти навыки обязательно пригодятся им во взрослой жизни», – сказала она.

Создание профильных классов направлено на раннюю профессиональную ориентацию и реализуется в рамках национального проекта «Образование», который инициировал президент Владимир Путин.