 

Пилота Формулы-1 из России обвинили в расизме

23.10.2020, 10:43, Разное

Чернокожий пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон обвинил своего коллегу из России Виталия Петрова в расизме после того, как последнего пригласили занять место стюарда на Гран-При Португалии, передает Пятый канал. Возмущение иностранца вызвали слова россиянина в одном из интервью. Тот заметил высказался о поступке чернокожего гонщика, который вышел на подиум в футболке с требованием посадить застреливших афроамериканскую женщину американских полицейских. Россиянин счел такой жест неуместным, за что и получил обвинение в расизме.



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