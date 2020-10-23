Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” пополнилась двумя антикварными книгами

23.10.2020, 10:30, Новости дня

Коллекция Мемориала “Бабий Яр” пополнилась редкими книгами – по запросу доступна книга Зельмана Островского о еврейских погромах и воспоминания Виктора Андриевского о событиях 1917 года в Полтавской области. Об этом говорится в пресс-релизе центра, который имеется в распоряжении издания “ГОРДОН”.

Оцифрованные копии этих изданий уже есть в широком доступе, однако оригинальные экземпляры являются настоящей коллекционной редкостью, говорится в сообщении.

В оригинальном издании 1926 года “Еврейские погромы 1918–1921”, составленном политическим деятелем Зельманом Островским, описывается история еврейских погромов в Украине и Беларуси в период украинской революции и гражданской войны. Она освещает предысторию Холокоста и проиллюстрирована фотографиями, на которых изображены евреи, погибшие во время массовых погромов в Черкассах, Смеле, Фастове, Овруче, Хмельницком и других городах. Всего книга содержит 219 фотогравюр.

Издание было инициировано Еврейским общественным комитетом помощи пострадавшим от погромов после выставки, которую комитет организовал в 1923 году.

Второе пополнение коллекции – воспоминания украинского общественного деятеля и педагога Виктора Андриевского под названием “Из прошлого”. Это первый том книги, изданный в Нью-Йорке в 1921 году. В нем описаны события 1917 года, которые, прежде всего, освещают политическую, социально-экономическую ситуацию и межэтнические отношения.

Оба эти издания сохранились в единичных экземплярах и несут общественно-историческую, научную, мемориальную ценность, отмечается в пресс-релизе.

Цифровые копии книг будут доступны в разделе “Библиотека” на онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”. Исследователи по запросу также могут ознакомиться с оригиналами.

В рамках проекта «Библиотека» Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” ищет, хранит и открывает для общества материалы о трагедии Бабьего Яра и других преступлениях против человечности, совершенных во время Второй мировой войны на территории Украины и в Восточной Европе. Еще одна важная тема собрания материалов и документов – погибший довоенный мир еврейской жизни и культуры Украины и Киева, говорится в сообщении.