Продюсер “Танцев со звездами” рассказал о гонорарах участников шоу

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23.10.2020, 10:30, Новости дня

Продюсер шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1” Владимир Завадюк в интервью программе “Слава+”, которая вышла 22 октября на YouTube-канале “Люкс ФМ”, заявил, гонорары участников проекта отличаются.

“У всех разные, конечно, с нами договоренности. И это нормально. Это разные условия – мы никогда этого не скрывали”,– рассказал Завадюк.

Он отметил, что многие участники шоу соглашались на проект бесплатно. 

“Даже супер-звезды в этом сезоне танцуют бесплатно. Есть люди категории А, я не буду говорить о них, чтобы никому не было обидно, которые танцуют в этом году бесплатно – они просто понимают, зачем им это нужно”, – подчеркнул продюсер шоу.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Премьера шоу, участниками которого стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса, состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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