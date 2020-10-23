«Чудо-оружие» Третьего рейха и другие тайны

23.10.2020, 10:31, Разное

История гитлеровской Германии – одна из самых изученных тем, но она все еще таит немало тайн. Так много, что мы можем рассказать вам только о нескольких особенно любопытных.

Чудо-оружие и подземелья

Попытки Гитлера создать «чудо-оружие» (Wunderwaffe), которое должно было спасти Рейх от поражения, не прекращались до самой капитуляции Германии в 1945 г. Некоторые достижения в ракетостроении, ядерной физике и в создании реактивного оружия немцы успели сделать. Загадка в том, на что именно им не хватило времени. После войны многим немцам казалось, что обещания нацистов в 1945 г. начать использование спасительного «чудо-оружия» были лишь пропагандистским обманом, чтобы заставить население и армию продолжать сопротивление союзникам. Но, может быть, это не так. Ради одной лишь пропаганды не стали бы нацисты строить многокилометровые подземные туннели с бункерами в Австрии (там около 150 таких объектов). Один из таких комплексов подземелий, под названием «Горный кристалл», имеет площадь аж в 300 000 квадратных метров.

Предположительно, в подобных местах, помимо работ над ракетами Фау-1 и Фау-2, немцы работали над созданием ядерного оружия. В штольнях до сих пор повышенный радиационный фон. К сожалению, значительная часть документов, которые могли бы дать ясный ответ, были утрачены или спрятаны в конце войны как немцами, так и союзниками. Еще часть лабиринтов по приказу австрийских властей после войны замурована бетоном. Австрийское правительство запрещает пока что проводить там исследования и раскопки под предлогом высокого уровня радиации.

Исчезнувшее золото

Хаос войны и крушение таких крупных государств, как Третий Рейх, нередко сопровождаются пропажей крупных ценностей. Например, «сокровищ Роммеля». Во время действий корпуса этого генерала в Северной Африке немцы грабили местные населенные пункты. Золото, валюта, картины – все стекалось в руки СС. Когда немцы стали терпеть тут поражения от англичан, лишь часть награбленного они сумели перевезти в Германию. Остатки якобы затопили где-то у побережья Корсики. Эти ценности до сих пор считаются не найденными. Нечто похожее произошло и с награбленным в Крыму (сокровища якобы затонули при отступлении кригсмарине в Черном море) и в других местах. Найдены только тайник Эрнста Кальтенбруннера и золотой запас Рейхсбанка. Очень многое до сих пор не обнаружено, возможно, потому, что посвященные в эти тайны и спасшиеся эсэсовцы высокого ранга забрали их после войны, после чего использовали для сокрытия своих личностей и легализации в Европе и Америке.

Оккультизм

Широко известна вера Гитлера в оккультные науки. На самом деле, возможно, такое увлечение у него и было, но доходило ли оно до фанатизма? Его художественные эстетические пристрастия к древней языческой вере германцев можно объяснить любовью к Вагнеру (которую он питал к композитору с юности), животным националистическим безумством и неприязнью к христианству. Существуют предположения, что Гитлеру был не чужд мистицизм, та его часть, которая занималась толкованием скандинавских рун и предсказаниями на их основе.

Известно, что Гитлер и позже обращал внимание на политические пророчества разного рода оракулов. Тайна в том, кому из них и почему он верил или не верил. Например, в конце 1928 г. гамбургский провидец Вильгельм Вульф сделал пророчество о падении Гитлера, даже предсказал дату его гибели (май 1945 г.). Узнав это, нацисты приложили все усилия, чтобы «еврейская ложь» Вульфа не попала в печать. Кто же давал прогнозы, к которым Гитлер прислушивался, и были ли вообще такие люди, неизвестно.

Тайна смерти Гитлера

Согласно официальной версии, Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 г. в Берлине. Но существует и предположение, что ему и его жене Еве Браун удалось бежать и отправиться на субмарине в Аргентину, где после войны скрывались многие нацистские преступники, в том числе организатор Холокоста Адольф Эйхман и Йозеф Менгеле, чудовищный врач-убийца Освенцима. В хаосе штурма города колонны техники и отдельные люди прорывались кто на чем за линию фронта.

Эсэсовцы создали в 1946 г. в Мадриде организацию, переправлявшую нацистов в Южную Америку и помогавшую им там обустроиться. Только в Аргентине осело более 30 тыс. нацистских преступников. Вероятно, еще до капитуляции туда отправилась и часть их сокровищ. Журналисты, собиравшие информацию о них, то и дело натыкались на свидетелей, утверждавших, что они видели в Аргентине и Гитлера. В 1988 г. ФБР рассекретило материалы, касающиеся поиска Гитлера после войны: спецслужбы союзников рассматривали версию, согласно которой в Берлине погиб двойник фюрера. Однако, твердых доказательств всех этих предположений по-прежнему нет.