“Поезд Победы” отправляется с Белорусского вокзала

23.10.2020, 10:23, Разное

В экспозиции использовано 50 видеопроекторов, 12 тач-столов и 18 видеостен. Благодаря технологическим решениям материал становится доступнее для восприятия.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко указал на важность проекта и выразил благодарность его авторам. “У нас завершается год 75-летия Победы, но это не значит, что заканчиваются мероприятия, связанные с увековечиванием памяти и, самое главное, с созданием условий для ребятишек самим погрузиться в эпоху того времени”, – отметил он.

Важно, что экспозиция сделана на понятном для детей языке, сказал Кириенко. Компактный вагон создает ощущение полного погружения, такого не было еще ни в одном музее, поделился он впечатлениями.

В “Поезде Победы” запечатлен образ Игоря Курчатова – отца советского ядерного проекта, отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

За время путешествия поезд побывает в разных уголках страны. Маршрут разделен на две части. Первая пройдет по линии фронта: Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Тула, Курс, Керчь, Севастополь и другие города.

Затем после небольшого техобслуживания состав отправится по Транссибирской магистрали. “Поезд Победы” сделает остановку даже в небольших населенных пунктах. В начале следующего года состав вернется в Москву.

Организаторами акции выступили министерство науки и высшего образования совместно с “Российскими железными дорогами”. Экспозицию готовила художественная группа из Санкт-Петербурга “Невский баталист”. “Поезд Победы” станет завершающим мероприятием Года памяти и славы 2020.