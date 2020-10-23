 

Ответственного за развитие интернета замглавы Минцифры освободили от должности

23.10.2020, 10:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, который отвечал за развитие медиаотрасли и интернета, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства говорится, что новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций была назначена Бэлла Черкесова. Ранее она работала в администрации президента.

Волина наградили орденом Почета, медалью Совета Безопасности РФ «За заслуги в обеспечении национальной безопасности». После ухода из министерства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.

Напомним, Алексей Волин занимал пост замминистра с июля 2012 года.



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