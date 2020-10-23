Раскольники

23.10.2020, 9:55, Разное

Российская пропаганда настроила против нашей страны полмира. Теперь она ссорит нас с белорусами.

Фото: Алексей Мальцев

«Бросали камни в транспорт правоохранителей», «Попытки расшатать ситуацию в Беларуси», «Оппозиция в Белоруссии начала применять силу» — все это заголовки российских государственных и «пригожинских» СМИ о прошедшем в Минске в воскресенье «Партизанском марше». Какую силу применяли протестующие и какие камни они бросали в ОМОН — одному богу известно. Богу и пресс-службе ГУВД Минскгорисполкома, представитель которой Роман Лашкевич заявил, что милиция «была вынуждена несколько раз выстрелить в воздух» на Партизанском проспекте, потому что «протестующие закидывали сотрудников камнями». «Еврорадио» опубликовало видео стрельбы: никаких камней там не видно, толпа просто разбегается от въезжающего в нее со стрельбой «бусика».

Но ладно, допустим, не со зла поверили российские пропагандисты милиции. Проверять информацию не стали. Но разве можно на этом остановиться? И вот уже RT публикует пост своего корреспондента Константина Придыбайло, который снимает демонстрацию с площади Ванеева: к тому моменту на акции остается от силы четверть протестующих. «Партизанский проспект несколько минут назад. Протестующие повернули в сторону района Серебрянка. Опять некоторые будут обвинять, что на самом деле были десятки тысяч и показывать фотографии с нижнего ракурса. Ну-ну».

Ну-ну, Константин. Посмотрите фото хотя бы с моста на Плеханова.

Первый канал идет еще дальше: в вечернем эфире новостей показывают сюжет, в котором протесты в Беларуси связывают с переворотом в Киргизии и войной в Нагорном Карабахе.

«Чудовищная, разрушительная энергия, высвободившаяся после подрыва Советского Союза, все еще не иссякла. В результате этой катастрофы РФ оказалась окружена странами-обломками без опыта государственности и без реального суверенитета», — рассказывает корреспондент Евгений Баранов. Можно ли построить дружеские отношения с 15 странами бывшего Союза, если называть их «обломками»? И как удивятся «отсутствию опыта государственности» армяне (которые ведут свою историю с XII века до нашей эры), литовцы и те же белорусы, составлявшие костяк Великого княжества Литовского.

Но корреспондент продолжает: «Если управленческий вакуум [в бывших странах СССР] частично компенсировался варягами с Запада, то поиск национальной идентичности оборачивался кровавым варварством по всей протяженности идиотских административных границ, оставшихся в наследство от СССР».

Трудно представить, с какими дикарями приходилось жить русским людям в одной стране. Только распался Союз — и тут же все бывшие республики погрузились в «кровавое варварство» (кроме РФ — у нас-то его не было, какая Чечня?). Ну а «идиотские границы» комментировать вообще сложно: придется признать, что у других государств тоже есть своя территория.

В сюжете Первого канала о белорусских протестах делается однозначный вывод: они инспирированы Польшей и Литвой. Не скудными зарплатами, не политическими репрессиями, не стрельбой в безоружных. Кто же будет против этого бунтовать? Без западных соседей белорусы не додумались бы…

Российские государственные СМИ сегодня едва ли не единственные из иностранных, официально работающих в Беларуси.

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В RT еще в сентябре признали, что консультируют белорусских коллег из пролукашенковских изданий и что в республике работают сразу 32 сотрудника RT. Результат консультаций очевиден: 16 октября государственный телеканал «Беларусь 1», существующий на деньги налогоплательщиков, выпустил сюжет, в котором протестующих называли «интеллектуально неразвитым», «белотряпочным» «змагарьем», «пушечным мясом недомайдана».

Лишь в одном отечественные пропагандисты, освещая протесты в Беларуси, оказались категорически правы: РФ за последнее время растеряла хорошие отношения почти со всеми своими соседями. В воскресенье на «Партизанском марше» в Минске протестующие говорили мне: «Россия — не враг Беларуси, Беларусь — не враг России», «Россия только выиграет, если отвернется от нашего диктатора», «Хорошо бы, если б Путин начал диалог с [белорусским] народом». Вечером того же дня российские госканалы обольют этих людей грязью. Как обливали украинцев, латышей, эстонцев, армян, грузин…

На ухудшение отношений с соседними странами российский бюджет тратит более 20 млрд рублей в год. Совокупный бюджет телеканала RT и МИА «Россия сегодня» в 2019 году составил 28 млрд рублей, в 2020-м — 24,9 млрд. На финансирование Первого канала в текущем году выделено 6,5 млрд рублей.

Алексей Мальцев

специально для «Новой»