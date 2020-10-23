Комаровский назвал простой способ определить больного коронавирусом

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23.10.2020, 9:48, Новости дня

Главный симптом коронавируса – потеря вкуса и обоняния, это поможет выявить простой тест, рассказал российский телеведущий и врач Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал об этом в своем Telegram. Он отметил , что при гриппе также может пропадать обоняние, но по другим причинам – например, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам.

По его словам, при коронавирусе насморка практически нет, а обоняние все равно отсутствует. Дело в том, что данный вирус поражает особые клетки, которые поддерживают нейроны, отвечающие за восприятие вкуса и запаха.

Комаровский предложил определять наличие коронавируса следующим образом: нужно потереть тряпку чесноком, а после спросить у человека с зафиксированной высокой температурой, чем она пахнет. Этот способ, например, можно использовать при измерении температуры на входе в учебное заведение.

«При коронавирусе необратимого поражения нейронов, чувствительных к запахам и вкусу, не происходит. Раньше или позже все восстановится. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда – до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий», – добавил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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