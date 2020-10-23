 

Трамп и Байден переругались из-за Крыма и денег России

23.10.2020, 9:43, Разное

Американский лидер упрекнул своего оппонента в том, что тот на посту вице-президента в 2014 году не помешал присоединению Крыма к России. Прежняя администрация продавала Украине “подушки”, в то время как нынешняя поставила стране вооружение.

Дональд Трамп напомнил, что ввел санкции против России и укрепил НАТО. Он заявил, что был вынужден стать президентом, потому что Барак Обама и его подчиненные плохо работали. Джо Байден показал, что не согласен с заявлениями оппонента, сообщает “Интерфакс”.

Также глава США обвинил экс-вице-президента в получении 3,5 миллиона долларов от России. Якобы Байден состоял в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы и его женой. Кандидат на пост американского лидера опроверг эту информацию и попросил Трампа предоставить данные о своих доходах.

Отметим, что Крым вошел в состав России после референдума. Большинство жителей полуострова поддержали идею отделения от Украины и присоединения к соседнему государству. Голосование прошло в соответствии с международными нормами и правилами.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года. За пост главы государства борются Дональд Трамп и Джо Байден. В ряде штатов началось досрочное голосование. По опросам BBC, пока в гонке лидирует бывший вице-президент.



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